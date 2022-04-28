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日本匿蹤護衛艦「最上號」今下水　解決引擎問題正式服役

▲日本海上自衛隊新型「多功能護衛艦」（FMM）1號艦今（28）日正式服役，並於長崎市舉行自衛艦授旗儀式。（圖／取自日本防衛省海上自衛隊（Japan Maritime Self-Defense Force））
▲日本海上自衛隊新型「多功能護衛艦」（FMM）1號艦今（28）日正式服役，並於長崎市舉行自衛艦授旗儀式。（圖／取自日本防衛省海上自衛隊（Japan Maritime Self-Defense Force））

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-28 16:42:02

日本海上自衛隊新型「多功能護衛艦」、最上級護衛艦「最上號」（FFM-1）經去年工程延宕至昨日才下水，今（28日）在長崎市服役並舉行自衛艦授旗儀式，象徵「最上號」進入自衛隊編制。

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綜合日媒《共同社》、《產經新聞》報導，目前日本海上自衛隊服役中的多功能護衛艦陣容已有2艘，包含1號艦「最上號」與2號艦「熊野號」，去年11月2艘護衛艦進行下水典禮，但因為工程延宕導致實際上到昨（27）日才下水，服役儀式則選在長崎市的三菱重工業長崎造船所舉行。

防衛省海上幕僚監部公關室表示，多功能護衛艦將以1號艦「最上號」的艦名來分類為「最上級」，軍方預計到2023年為止將建造10艘「最上級」護衛艦，未來擬計畫增至22艘，眾所矚目的3號艦目前則在興建工程階段。

▲日本海上自衛隊新型「多功能護衛艦」（FMM）1號艦28號正式服役。（圖／取自日本防衛省海上自衛隊（Japan Maritime Self-Defense Force））
▲日本海上自衛隊新型「多功能護衛艦」（FMM）1號艦28號正式服役。（圖／取自日本防衛省海上自衛隊（Japan Maritime Self-Defense Force））
「最上號」取名字山形縣中的最上川，也是第四次出現在日本軍艦的名稱當中，過去在舊日本帝國海軍的淀型情報艦2號艦、1935年服役的重巡洋艦1號艦與改制為海上自衛隊中的五十鈴級護衛艦2號艦，皆曾被取名為「最上號」；日本防衛副大臣鬼木誠在服役儀式中表示，「最上號」則被派往神奈川縣的橫須賀基地駐紮。

日前服役的「最上級」多功能護衛艦全長133公尺，排水量3900噸，僅需船員90人就能維持運作，較其他護衛艦來的少。船體外壁採用扁平設計，有一定角度與匿蹤功能，預計將有反艦飛彈、對空飛彈、魚雷等武器，由於日本四面環海，身兼多功能任務如警戒監視任務、艦對艦戰鬥任務的最上號備受國內期待。

不過無論下水時間及服役時間，身為1號艦的最上號都晚於2號艦熊野號，原因在於當時最上號進行引擎測試時發生問題，礙於必須重新檢修的工程導致下水與服役時間拖延，如今最上級護衛艦3號艦「能代號」、4號艦「三隈號」皆已完成下水作業，預計皆於明年服役。
 

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