日本匿蹤護衛艦「最上號」今下水　解決引擎問題正式服役

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防衛省海上幕僚監部公關室表示，多功能護衛艦將以1號艦「最上號」的艦名來分類為「最上級」，軍方預計到2023年為止將建造10艘「最上級」護衛艦，未來擬計畫增至22艘，眾所矚目的3號艦目前則在興建工程階段。
「最上號」取名字山形縣中的最上川，也是第四次出現在日本軍艦的名稱當中，過去在舊日本帝國海軍的淀型情報艦2號艦、1935年服役的重巡洋艦1號艦與改制為海上自衛隊中的五十鈴級護衛艦2號艦，皆曾被取名為「最上號」；日本防衛副大臣鬼木誠在服役儀式中表示，「最上號」則被派往神奈川縣的橫須賀基地駐紮。
日前服役的「最上級」多功能護衛艦全長133公尺，排水量3900噸，僅需船員90人就能維持運作，較其他護衛艦來的少。船體外壁採用扁平設計，有一定角度與匿蹤功能，預計將有反艦飛彈、對空飛彈、魚雷等武器，由於日本四面環海，身兼多功能任務如警戒監視任務、艦對艦戰鬥任務的最上號備受國內期待。
不過無論下水時間及服役時間，身為1號艦的最上號都晚於2號艦熊野號，原因在於當時最上號進行引擎測試時發生問題，礙於必須重新檢修的工程導致下水與服役時間拖延，如今最上級護衛艦3號艦「能代號」、4號艦「三隈號」皆已完成下水作業，預計皆於明年服役。