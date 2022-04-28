真成絕響？阿妹該不該唱跳《三天三夜》 民調出爐這麼說
張惠妹（阿妹）從4月1日開始一連在台北小巨蛋舉行12場的演唱會，卻因為先前的「阿妹條款」，讓《三天三夜》變成了「草枝擺」版本，也努力控管演唱會不超過場館振動管理值63db，可由於場地不適合唱跳，很有可能讓阿妹這一次在小巨蛋開唱成「絕響」。對此，《NOWnews 今日新聞》針對網友進行為期7天的民調，看看網友支持還是反對唱跳《三天三夜》。
阿妹此次在台北小巨蛋開唱，不斷提醒歌迷不要在場內跳動，會場內也有許多工作人員舉辦宣導，為了不讓震動超標，還特別在場內鋪了地毯降低震動。根據民調結果來看，有近45%的網友支持阿妹在台北小巨蛋唱《三天三夜》，他們認為肯定要唱，力挺阿妹。在阿妹開唱期間，有里長、里長太太陳情抗議，選擇要唱《三天三夜》的網友們也紛紛替阿妹緩頰，表示：「會跳的演唱會又不只有阿妹的音樂，根本針對，支持阿妹跳起來」、「好聽的歌為什麼不能唱呢！ 這不是歌手的問題，是小巨蛋這個建築物有問題吧」、「若是不允許（唱跳），應該所有的表演團體都禁止才公平」。
由於這次小巨蛋演唱會，再度扯出了振動值一事，就連台北市副市長黃珊珊都出面直言：「這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷。」扣掉場地問題，有55%的網友投反對票，不過留言有一部分都是與疫情有關，針對唱不唱《三天三夜》回應的網友們，有人認為不需要因為「一首歌造成對立」，而且阿妹好歌很多，high歌也不少，沒有必要單戀一首歌，還有人覺得：「郊區較適合又吼又叫又起笑！」
完整民調，請點此。