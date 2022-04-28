T1／雲豹主場3連戰　電豹女賽前秀才藝、小阿妹開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀
上週因疫情嚴峻，雲豹移師台北和平籃球館打主場，23日對台啤除拿下本季第6勝外，全場共投進創聯盟新紀錄的22記3分球，本週回到中原大學體育館，將分別面對太陽、台啤及海神，劉嘉發認為，3連戰多少會擔心球員體能消耗問題，但會全力協助他們調節在場上的節奏。
「我們前2週對過海神、台啤，明天要對太陽，太陽的外援或本土大多都相當有經驗，但無論如何，我還是希望我們的外援在場上能夠去發揮他該有的水準，本土球員則要提升在場上的自信心，當團隊整體效率變高，我們團隊作戰意識也會隨之提高。」劉嘉發說。
此次也將是例行賽最後一次分別對上台啤及海神，劉嘉發表示，對台啤雖然我們沒有身高優勢，經驗上也沒有他們來得豐富，因此上週能贏得比賽，整體來說是以小博大相當不容易，這週一樣要靠大家在攻防上互相幫助、提醒，提升整體戰力；對上海神，重點則是在對方外籍球員上，如何在防守端找到他們進攻訣竅，是比較大的重點。
隊長鄭瑋在上週台啤之戰，在末節重要關頭跳出扮演球隊贏球功臣，之後與中信之戰砍進5記3分彈，對於本季剩下5場例行賽事，他認為球賽就像團隊遊戲，主要是要多與隊友溝通，他說：「我覺得團隊有越來越融洽，配合度也越來越好，我們要保持信心，先把自己該做的事情做好，我們還是有機會進到挑戰賽的。」
本週日(5月1日)女孩日賽前將由電豹女各自帶來精心準備的才藝表演，賽前、中場也邀請3名浪LIVE直播歌手演出，賽前由曾參加《第六屆超級星光大道》榮獲獎項、擁有「小阿妹」之稱的歌手簡語卉，以及曾參加《聲林之王2》、《我要當歌手》等節目擔任踢館魔王的蔡睎羽，作為當日開場表演嘉賓，中場表演則由曾以踢館選手身份參加歌唱選秀節目《台灣那麼旺》的歌手品謙，以吉他自彈自唱的方式，將充滿療癒人心的美聲帶給球迷朋友。
此外，為給予3月12日因賽事延遲，仍在現場耐心等候的球迷補償，凡於4月30日當天，持3月12日的票根至現場售票處，可免費兌換30日對戰台啤豹瘋C區的門票乙張，目前雲豹主場門票熱賣中，球迷可至現場或全家FamiTicket全網購票網購票。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。