林志玲送給單身女子的忠告　「快樂是一種學習能力」

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即便在單身的日子裡，林志玲仍自得其樂，她自知渴望愛情、渴望有人陪伴，也嚮往世俗所定義的「幸福」，但她也認為，就算這樣，也不代表現下小姑獨處的自己就不能稱為「幸福」。
她曾接受媒體訪談，大方吐露「單身不是罪」。林志玲說，單身女子沒有結婚，不代表就不能自認幸福，假設女人們都能學習活在當下、好好體驗生活，心裡不要總是想著等待真命天子解救，這樣反而能學習在享受獨處的過程裡，深刻體會到「愛自己」是什麼感覺。
「當你每一刻都活在當下，而不是始終在等待你的下一個未來，你於是可以看到當下最好的自己。」「如果你總是把心放在等待，你就失去了現在那個無可取代、無可彌補的那一刻的自己了。」
林志玲曾在春晚表演高難度水上芭蕾，憋著一股氣在水裡，又得保持面容優雅。她還要顧著「志玲姊姊基金會」當中的繁瑣事務，趁著年節前去探望窮困孩童，遑論還得錄製綜藝節目，參加時尚品牌活動。
她很拼命，努力地壯大自己，想透過公眾人物的能量去幫助別人。她向媒體表示，她已經沒有資格許願，因為老天爺給了她好多好多，「我現在更應該做的事情，是分享。」
林志玲說，快樂不是一種性格，而是一種學習的能力。
綜觀林志玲的星路歷程，苦得多，樂得少。她和言承旭過往愛得辛苦，分手後還不斷被外界時不時翻出來檢視；她遇過墜馬，折斷六根肋骨，過了十二年才走出陰影。
林志玲依然時刻保持樂觀，看過她在陸綜《花漾姐姐》的表現便知，她從來不沒發脾氣，連遇到國外計程車司機刻意抬高車資，也是按捺怒氣和對方理性講價，獲得同行藝人稱讚。
時間與經歷教會林志玲的，並非怨天尤人，而是隨著一次次的危機處理，讓內心更加「安定」，不會把情緒放到別人身上。「我當然會有情緒，但我不會瘋狂發洩，我只是慢慢的把它淡化。」
一個人生活多年，林志玲遇到傷心難過都自己吞下，但相對地，快樂也是她自己去尋找。每當工作結束，她便會去大吃一頓，如若來外地出差，林志玲也會多留兩三天時間再當地好好旅遊，「但現今更讓我快樂的事情，是能夠真正的去落實別人的夢想，比方説幫助基金會裡頭的小朋友們。」她笑說。
被外人不斷「大齡」、「黃金」、「單身」叫著，林志玲早已習慣，並拿這件事來鼓舞和她一樣的女孩，「人生唯一最難克服的，叫做時間，我們無法逆轉時間。既然這樣，那就順著時間軸往前走吧！好好的，優雅的迎接它，面對它。」
單身又如何？與其交往一個對象，每天為對方患得患失，倒不如做個快樂、享受人生、經濟自主的大齡單身女吧！