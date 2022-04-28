羅智強2度向朱立倫道歉 盼「朱羅紀」Happy Ending
台北市議員羅智強因桃園市長提名槓上黨主席朱立倫，被外界戲稱為「朱羅紀」之亂，朱立倫日前以金門為例，指立委陳玉珍接受協調、願意團結很大氣，羅智強則在臉書貼文稱心臟被插刀，又造成新一波紛爭；羅智強今（28）日接受Yahoo TV《今天誰來沛》專訪中兩度向朱立倫表示道歉，羅也笑說，希望朱羅記的第四集會是Happy Ending了。
《今天誰來沛》發出預告影片，主持人台北市議員鍾沛君詢問，如果回到接起朱立倫電話當晚，還會跟好朋友們訴苦嗎？羅智強大笑說，他的回答還是這一頁翻過吧！鍾沛君追問朱立倫用陳玉珍舉例，但桃園、金門縣兩地可以類比嗎？羅智強說，他先道歉，當時身體不舒服也煎熬很多天了，當天看到新聞確實有點情緒化，他先自我反省抗壓出問題，他也不知道會有這個面向的自己。
羅智強說，民進黨千軍萬馬襲來，他也沒有動搖，他戰鬥的決心很堅定，這次確實有點亂了分寸，因為很多人都是他的好朋友，像朱立倫是他的老長官、老前輩，他跟秘書長黃健庭也是多年好友，所以他在紛爭中有點亂了方寸，他很多表現是不對的。
羅智強笑說，大家有看過一個參選人出來是志在參加，就算民調第一名要提名別人照樣支持，但求一個參加還不夠大氣嗎？他是覺得有點情何以堪，但也不該對朱立倫用語這麼重，如果現在，他就不會發那一篇文章，他抗壓性不夠，要跟朱立倫跟黃健庭說聲sorry。
羅智強說，他原本在「朱羅紀」之亂第二集就是收尾，沒想到還有第三集，但希望第四集會是Happy Ending了。