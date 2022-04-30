品冠2年半沒見到家人　運動受傷惹母心疼

品冠日前推出《不如我們今天見》MV，以招牌溫暖的嗓音唱出許多人的心聲，這兩年受到疫情與大環境影響，許多人與心愛的人必須分隔兩地，想見卻不能相見的相思之情，品冠感慨地說：「我們常說著改天見、改天約，但何時才能真正相見呢？就像歌詞所說的『人生如一期一會，人間卻一天一變』，我們應該好好把握當下，拿起手機約想見的人，珍惜每次相見的時光，別再等待，不如我們今天就相見。」
MV中品冠也客串飾演一名在機場剛下機的旅客，意外擦身碰撞到盧以恩飾演的女生旅客，導致手中掉落的筆記本中散落一地照片，他幫忙拾起照片後，相視而笑起身離開，看似萍水相逢的角色卻是相當關鍵，近鄉情怯的她在下機後，一直徘徊機場中不敢回家，結果當她看到和許久未見的父親過往的舊合照，內心變得堅定不再擔心踟躕，決定回家與父親相見，父親一如既往地開心迎接著她。
這次拍攝現場打造成類似機場的畫面，品冠說：「因為疫情的關係，我已經有超過兩年半沒辦法回馬來西亞見我父母，很想念他們，所以看到那對父女時隔多年後終於相見的溫馨畫面，感到特別觸動，我也希望今年6月時能有機會回馬來西亞一趟，和我好久不見的家人見面。」忙碌工作之餘，每天堅持每天抽出至少半小時與父母視訊通話，聊天分享生活日常維繫彼此感情，前陣子他運動過度導致下背拉傷，媽媽聽聞消息後，感到既心疼又擔心，也在電話中特別叮嚀他最近除了注意防疫之外，也要好好照顧身體。