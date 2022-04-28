俄烏友誼雕像遭斷頭！基輔拆除紀念碑 在場市民全歡呼
隨著俄羅斯總統蒲亭下令進軍烏克蘭，並對多處城市、無辜平民造成嚴重破壞與傷亡，兩國關係旋即降至冰點。烏克蘭首都基輔決定動手拆除市中心一座象徵「俄羅斯和烏克蘭之間友誼」的雕像，作為對抗莫斯科動兵入侵的回應，在現場數百位民眾歡呼下，這個有著40年歷史的紀念碑轟然倒下。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄羅斯摧毀了數百萬烏克蘭人的正常生活，破壞了歐洲的和平，如今這座過去40年都坐落在基輔市中心的蘇聯時代紀念銅像顯得相當諷刺，在兩個月的入侵行為尚未終結下，當局決定將這個俄烏邦誼的紀念碑拆除。
根據美媒《全國公共電台》（NPR）指出，這座8公尺高的鈦合金雕像名為「人民友誼拱門」（People's Friendship Arch），是蘇聯於1982年紀念蘇聯建國60周年，贈送給烏克蘭的禮物，拱門下的兩個雕像分別是烏克蘭與俄羅斯工人，共同高舉著蘇聯友誼勳章，
該紀念碑過去象徵著兩國之間的友好關係，本身就是烏克蘭人的雕像設計師米洛羅德斯基接受《路透社》採訪時表示，俄羅斯如今是「我們最大的敵人」，這也是為什麼如今這座友誼紀念碑不再具有任何意義；雕像拆除現場聚集了約百名烏克蘭民眾，當雕像頭部被拆下，人民們高聲歡呼著「榮耀歸於烏克蘭」口號。
不過這道拱門對烏克蘭來說意義重大，過去烏克蘭成為「歐洲歌唱大賽」東道主時，還曾經將拱門塗色成為一時熱門觀光景點。除了拆毀下方兩座俄烏工人友誼雕像以外，基輔市長表示將會保留這道拱門，並改名為「烏克蘭人民自由拱門」（Arch of Freedom of the Ukrainian People）。