COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

俄烏友誼雕像遭斷頭！基輔拆除紀念碑　在場市民全歡呼

▲為了抗議俄羅斯入侵，基輔市長宣布拆除蘇聯時期建立的俄烏友誼紀念碑，現場民眾皆高聲歡呼「榮耀歸於烏克蘭」口號。（圖／美聯社）
▲為了抗議俄羅斯入侵，基輔市長宣布拆除蘇聯時期建立的俄烏友誼紀念碑，現場民眾皆高聲歡呼「榮耀歸於烏克蘭」口號。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-28 18:22:37

隨著俄羅斯總統蒲亭下令進軍烏克蘭，並對多處城市、無辜平民造成嚴重破壞與傷亡，兩國關係旋即降至冰點。烏克蘭首都基輔決定動手拆除市中心一座象徵「俄羅斯和烏克蘭之間友誼」的雕像，作為對抗莫斯科動兵入侵的回應，在現場數百位民眾歡呼下，這個有著40年歷史的紀念碑轟然倒下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄羅斯摧毀了數百萬烏克蘭人的正常生活，破壞了歐洲的和平，如今這座過去40年都坐落在基輔市中心的蘇聯時代紀念銅像顯得相當諷刺，在兩個月的入侵行為尚未終結下，當局決定將這個俄烏邦誼的紀念碑拆除。

▲基輔市長拉倒了蘇聯時期建立的俄烏友誼紀念碑。（圖／取自烏克蘭公共廣播公司推特）
▲俄烏友誼紀念雕像。（圖／取自烏克蘭公共廣播公司推特）
根據美媒《全國公共電台》（NPR）指出，這座8公尺高的鈦合金雕像名為「人民友誼拱門」（People's Friendship Arch），是蘇聯於1982年紀念蘇聯建國60周年，贈送給烏克蘭的禮物，拱門下的兩個雕像分別是烏克蘭與俄羅斯工人，共同高舉著蘇聯友誼勳章，

該紀念碑過去象徵著兩國之間的友好關係，本身就是烏克蘭人的雕像設計師米洛羅德斯基接受《路透社》採訪時表示，俄羅斯如今是「我們最大的敵人」，這也是為什麼如今這座友誼紀念碑不再具有任何意義；雕像拆除現場聚集了約百名烏克蘭民眾，當雕像頭部被拆下，人民們高聲歡呼著「榮耀歸於烏克蘭」口號。

▲基輔市長拉倒了蘇聯時期建立的俄烏友誼紀念碑。（圖／取自烏克蘭公共廣播公司推特）
▲基輔將俄烏友誼紀念碑雕像拆除。（圖／取自烏克蘭公共廣播公司推特）
不過這道拱門對烏克蘭來說意義重大，過去烏克蘭成為「歐洲歌唱大賽」東道主時，還曾經將拱門塗色成為一時熱門觀光景點。除了拆毀下方兩座俄烏工人友誼雕像以外，基輔市長表示將會保留這道拱門，並改名為「烏克蘭人民自由拱門」（Arch of Freedom of the Ukrainian People）。

▲基輔市長拉倒了蘇聯時期建立的俄烏友誼紀念碑。（圖／美聯社）
▲2017年烏克蘭擔任歐洲歌唱大賽東道主時拱門上被漆上色彩裝飾。（圖／美聯社）

 

左擁導彈、右偕嬌妻！金正恩大秀軍事肌肉　誓言強化核武

斯里蘭卡瀕破產！中國僅撥3千萬救助　坐等時機以債轉股

與西方衝突加劇！俄羅斯停止供應天然氣　歐盟兩國先中槍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀