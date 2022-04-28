瘋傳上海封城李立群外出偷買肉　本尊親上火線說真相

上海封城隔離政策，讓人心跟著浮躁，70歲金鐘視帝李立群一直錄製影片分享日常生活，鼓勵大家遵守政策，和粉絲良好互動，沒想到卻被無知網友謠傳他想吃肉，竟違法偷偷溜出社區，外出買肉要炒菜給女兒吃，消息迅速在網路瘋傳，氣得他睡不著，凌晨3點親上火線駁斥，憤怒地說：「請別拿我當槍使！」





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▲李立群90年代後期搬至中國發展。（圖／翻攝李立群微博）

▲金鐘視帝李立群如今白髮蒼蒼。（圖／翻攝微博）

身為老戲骨的李立群，一直備受兩岸影迷推崇，移居大陸上海多年，卻因隔離生活轉型成了網紅，每天利用有限食材，做出豐富三餐，他知足地說「給什麼就吃什麼」，乖乖配合國家政策，卻也因足不出戶生活失調，兩鬢斑白略顯蒼老，還屢次被網友抹黑，讓他非常不高興。





上週就有網友爆料李立群拍片，吐槽義工送來的冷凍鴨肉冰太久，導致肉質難下嚥，吃下肚反而不舒服，半夜跑了10幾趟廁所，處於非常時期，只能將就一點吃，強調「自己寧願領青菜，也不願意拿到這些冷凍肉食品」。事後他立即跳出來澄清，在微博發文闢謠：「此篇言論涉及造謠誹謗，本人並無發表此微博所涉及的言論，請立刻刪除」。





▲金鐘視帝李立群屢次被抹黑，讓他非常不開心。（圖／翻攝李立群微博）

結果這週謠言更誇張，李立群被爆料在隔離期間，偷溜出門給女兒買五花肉炒菜，結果被防疫工作人員抓個正著，還被一頓亂噴消毒。面對這樣的發文，李立群非常惱火，再度回應：「你寫的東西怎麼跟我沒一點關係？請別拿我當槍使，你們的文章不懷好意，特此聲明。謠言止於智者！」爆料網友隨後火速刪除文章。



網友們看後也都紛紛表態支持李立群，「誰真誰假，一目了然」、「老李也是闢謠公司的一員啦」、「別把老爺子當軟柿子，薑還是老的辣！」在上海疫情如此嚴峻之時，網友看到老戲骨被尋開心，也都感同身受地生氣！



