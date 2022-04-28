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配合中央「3+4」政策！台中21班、校明起恢復實體教學

▲台中市政府宣布，配合中央政策，明起將有21班、校起恢復上學。（圖／台中市政府提供）
▲台中市政府宣布，配合中央政策，明起將有21班、校起恢復上學。（圖／台中市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 18:36:46

全台疫情持續升溫，指揮中心自4/26起宣布，縮短居家隔離天數為「3+4」，對此，台中市長盧秀燕今天（28日）也召開記者會指出，為配合中央，台中市校園暫停實體課的天數，將由原來的10天縮短為7天，並進行線上教學。

教育局長楊振昇補充，全校24班以下的小型學校，因校園小，常常全校一起活動，因此達1/3班級或4班以上有確診個案，全校便停課採線上教學；至於25班以上中大型學校，則比照中央標準，1/3班或10班以上有確診個案，改採線上教學。

另外國中及高中學校，也比照中央規範，超過1/3以上班級或超過10個班出現師生確診個案，全校暫停實體課程7天並進行線上教學。

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台中市政府表示，明天（29日）可恢復實體課的學校有北屯區悅心幼兒園、大里區双葉幼兒園、梧棲同德幼兒園、市立后里幼兒園（本園）、西屯區大都會幼兒園、西區大同國小附設幼兒園；大里區永隆國小、太平區新光國小、北屯區文昌國小、西屯區長安國小、清水區建國國小、南屯區黎明國小、北屯區陳平國小、南區樹義國小、沙鹿區竹林國小、后里區七星國小、梧棲區中正國小；西屯區安和國中、北區雙十國中、后綜高中、台中一中。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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