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房市／桃園工業地產版圖洗牌　南桃園成下一戰區？

▲強勁的產業購地設廠需求，讓桃園工業地產交易版圖出現洗牌，桃園有許多發展成熟的重點工業區域，但近年供不應求下價格也已攀升。（圖／NOWnews資料照片）
▲強勁的產業購地設廠需求，讓桃園工業地產交易版圖出現洗牌，桃園有許多發展成熟的重點工業區域，但近年供不應求下價格也已攀升。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-04-29 08:00:00

信義全球資產統計桃園工業地產實價登錄交易，2021年總交易規模達908億，為近10年新高且連5年規模成長；特別的是，桃園13個行政區中，共有5個行政區2021年的交易規模較2020年成長，其中，有4個行政區位於南桃園，楊梅區更是交易規模增長金額最多的區域，顯示南桃園的工業地產正快速發展，主要是過去工業地產交易以北桃園為主，但在重點工業區供給有限下，考量設廠時機及購置成本，企業購地設廠有往南桃園發展趨勢，讓桃園工業地產交易版圖出現洗牌。

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信義全球資產總經理柯宏安表示，近年台商回流，電商物流等產業也有強勁的購置工業土地與廠房自用需求，加上政府輔導非法違章工廠轉型，企業為取得合法土地工廠而興起一波遷徙潮，也都帶來工業地產交易動能。桃園有許多發展成熟的重點工業區域，但近年供不應求下，價格也已攀升，因此企業購地設廠自然就會往成本較低的區域布局，南桃園如楊梅等區域因單價行情相對較低，就會吸引企業進駐。

信義全球資產統計桃園各行政區的工業地產實價登錄交易規模，2021年共有5個行政區交易規模較2020年成長，分別為楊梅區（總金額167億，較前年增加99億）、蘆竹區（總金額170億，較前年增加61億）、大溪區（總金額45億，較前年增加27億）、龍潭區（總金額46億，較前年增加16億）、新屋區（總金額26億，較前年增加3億）。這些成長區域位置，除了蘆竹區外，多位於南桃園，顯示企業布局南擴的態勢明顯。

交易規模增長金額最多的楊梅區，位於南桃園的工業區核心位置，加上有幼獅工業區擴大二期、馬達矽谷園區、幼獅青年創業村等開發題材，2021年交易規模較前年增加近百億之多，交易類型以工業土地佔約60%為最多。今（2022）年也持續看到上市櫃企業在楊梅區投資設廠，包含統一企業以10.3億元買下工業土地，將作倉儲物流園區及生產使用；另外，欣興電子也以4.54億元再加碼買下草湳坡段近3,000坪工業土地，這已經是欣興電子在楊梅區投資的第三筆工業地產。

信義全球資產總經理柯宏安分析，截至去年12月投資台灣三大方案帶來對桃園的總投資金額達2,964億元，佔整體投資金額18%，投資家數也已逾百家，顯見桃園在這波台商回流潮的重要性，預期在高科技、汽車、化工、物流等產業持續佈局擴廠、以及老舊廠房因應產業升級及工廠合法化下，整體需求仍會高，但在重點工業區的供給有限下，若考量設廠時機以及購置成本，企業購地設廠是可評估往南桃園規劃，因地理位置上往南可銜接竹科的產業鏈，或可讓佈局策略更有彈性。

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