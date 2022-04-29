房市／桃園工業地產版圖洗牌　南桃園成下一戰區？

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信義全球資產統計桃園各行政區的工業地產實價登錄交易規模，2021年共有5個行政區交易規模較2020年成長，分別為楊梅區（總金額167億，較前年增加99億）、蘆竹區（總金額170億，較前年增加61億）、大溪區（總金額45億，較前年增加27億）、龍潭區（總金額46億，較前年增加16億）、新屋區（總金額26億，較前年增加3億）。這些成長區域位置，除了蘆竹區外，多位於南桃園，顯示企業布局南擴的態勢明顯。
交易規模增長金額最多的楊梅區，位於南桃園的工業區核心位置，加上有幼獅工業區擴大二期、馬達矽谷園區、幼獅青年創業村等開發題材，2021年交易規模較前年增加近百億之多，交易類型以工業土地佔約60%為最多。今（2022）年也持續看到上市櫃企業在楊梅區投資設廠，包含統一企業以10.3億元買下工業土地，將作倉儲物流園區及生產使用；另外，欣興電子也以4.54億元再加碼買下草湳坡段近3,000坪工業土地，這已經是欣興電子在楊梅區投資的第三筆工業地產。
信義全球資產總經理柯宏安分析，截至去年12月投資台灣三大方案帶來對桃園的總投資金額達2,964億元，佔整體投資金額18%，投資家數也已逾百家，顯見桃園在這波台商回流潮的重要性，預期在高科技、汽車、化工、物流等產業持續佈局擴廠、以及老舊廠房因應產業升級及工廠合法化下，整體需求仍會高，但在重點工業區的供給有限下，若考量設廠時機以及購置成本，企業購地設廠是可評估往南桃園規劃，因地理位置上往南可銜接竹科的產業鏈，或可讓佈局策略更有彈性。