房市／北市Q1新屋交屋　最旺前2名「這兩區」奪下！

根據台北地政局不動產登記統計系統，今年1-3月建物第一次登記後30日內買賣移轉查詢，台北市各行政區中，建物棟數最多前2名為內湖區74棟、北投區59棟。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，建物第一次登記後30日內買賣移轉的數據為預售屋交屋後，建商會將房屋移轉至消費者名下，數據高也代表該區新建案較多，信義房屋內湖五期店專案協理董柏廷表示，台北市中心寸土寸金、素地漸少，內湖區相對於信義區、大安區而言，仍有些許素地，也都陸續在推案，因此建物棟數較多，預售屋的單價都已9字頭到破百萬。
董柏廷觀察，以內湖五期重劃區為例，總價2000-6000萬的房屋為總價中低價位的房屋，7-8000萬為總價相對高檔，購買族群大多為中小企業主、醫師、醫療產業從業者、藝人、內科高階主管、老闆等，因地緣關係就近購買住家。
也因預售屋單價已9字頭至破百萬，因帶動新古屋上揚，董柏廷表示，區域內10年內的新古屋，房價也幾乎穩站8字頭，董柏廷表示，去年跟前年相比房價漲幅驚人，唯今年有升息議題，少部分轉為觀望，但因中古屋近期釋出稀少，買氣也還能維持在相對高檔。
信義房屋石牌店店長張育綸表示，北投區這1、2年來案場較多的原因是北投區有榮總、振興雙醫療體系、奇岩重劃區、士北科重劃區等議題，吸引建商投入危老重建，當地居民也因看好未來發展性加上有公寓換電梯大樓的居住需求，對危老重建的意願高，近年來北投區都陸續有興建中的案場、成屋，市容煥然一新。
張育綸進一步說明，除了住在本地的二代、三代購屋，北投區因擁綠意居住環境，交通便利、價格相對台北市中心親民等原因受到購屋族青睞，吸引首購、置產客出手，近一兩年來都有一定的移轉量。
張育綸表示，也因預售屋開價較高，因此部分購屋族因付款條件等考量，轉往看中古屋，也帶動當地中古屋漲幅近1成左右，北投目前的新成屋，單價85-120萬之間，而屋齡20-30年的中古大樓，若是具指標性的社區，單價都在70-90萬之間。
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