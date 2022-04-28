UBA／籃壇震撼彈！「最強高中生」陳將双加盟世新大學

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在UBA締造三連霸的世新女籃則迎來5名攻守全能型好手加盟，有來自北一女的「高低連線」宋瑞蓁、蔡佑蓮，與金甌女中的「黃金搭檔」邱詠鈴、游沁樺與「最高控衛」張婕柔，蘊含的實力將大幅助攻世新女籃創造大專籃球聯賽空前歷史紀錄。
拿下HBL明星賽MVP的「閃電俠」宋瑞蓁透露，加入世新就是把目標放在冠軍，「我希望在新環境展現自己的能力，不好的就改，好的話就變得更好。」與她三度當隊友的長人蔡佑蓮，進攻火力數據同樣亮眼，「我們兩個可以用眼神溝通，期待在場上幫助到學姊。」
動向一樣備受矚目的游沁樺，以180身高、流暢運球與柔軟手感，被職業隊收錄保留名單，大學球季表現勢必吸引眾多目光，「我還蠻興奮的，期待大學生活是什麼樣子。」也被職業隊收錄保留名單的張婕柔，身高182公分成為世新另一座新高塔，「我期待跟伊思尤瑪學姊合作。」還有身為HBL傑出後場球員之一的邱詠鈴，與游沁樺的「大小配」打出多場精彩賽事，三分球火力令人印象深刻。
世新籃球隊新血全員皆兵，世新總教練何正峰表示，因為高中比賽與大學比賽強度比較不一樣，也更加重視系統，球員間的磨合度會是勝負關鍵，也是新一年度的訓練重點，「我們還是很有信心，新生願意加入我們，相信他們也都做好準備了。」他指出，今年新血球員都是在高中非常有實力的球員，加強了世新的板凳深度與實力，未來可以期待。世新大學副校長陳清河也對球隊來年成績信心大增，期許在教練團隊的帶領下，勝券在握，也一同邀請「世新虎迷」為新一年男女籃成績加油，在小巨蛋相見。