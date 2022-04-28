友「聽聞惡耗」祝「早日康復」　盧秀燕居隔啼笑皆非

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盧秀燕說，她接到通知後，認為身為防疫指揮官更應以身作則，和當時陪同的新聞局長鄭照新、市府顧問黃國瑋快篩陰性後，立即返家居家隔離。她說過去3級警戒更艱困時，就曾想過若有一天確診或被隔離，日常該如何進行？市政能否照常運轉？「昨天終於解鎖相關設備了」。
盧秀燕說，她「包袱仔款款」很快就離開市長室，回家後打電話通知還沒返家的先生，自己必須獨居，請他這3天不要回家，「他電話裡要我好好保重，但我感覺其實是竊喜，出關後再找他算帳！」
盧秀燕回家後立刻上網，花90秒填好接觸者疫調單，今天上午接到防疫中心的簡訊，告訴她居隔日期到4/29、自主防疫到5/3，並提醒收到中央給的居隔書後，一定要下載。下午2點2分收到衛福部的居家隔離通知書，距離確診者通知她的時間不到22小時。她說疫情大爆發的當下：「如果坐等政府人員來疫調，可能要很久，請大家一定要化被動為主動，自己上網填！」
盧秀燕說，她早就做好居隔的心理準備，家裡常備溫度計、篩劑、口罩、酒精、食物，想到市府這陣子為疫情人仰馬翻，便通知所屬節省人力，「不必送關懷包給我了」！手機傳來很多朋友關心訊息，感受到台灣人的滿滿溫情，也有些啼笑皆非。
她說很多婆媽朋友要她點菜、說要送菜給她，開始擔心原想利用這幾天在家「降肉」的計劃會失敗。還有人得知居隔比她還驚恐，用「聽聞惡耗」、「早日康復」等詞彙問候，讓她啼笑皆非。她說，自己坦然面對此事，但從這兩天感受的回應，發現社會大眾對居隔的心理和實質準備，可能需要再加強。