COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

友「聽聞惡耗」祝「早日康復」　盧秀燕居隔啼笑皆非

▲盧秀燕透過網路參與防疫記者會，分享自己的居隔現象觀察。（圖／吳佩芸提供，2022.04.28）
▲盧秀燕透過網路參與防疫記者會，分享自己的居隔現象觀察。（圖／吳佩芸提供，2022.04.28）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-28 19:06:58

台中市長盧秀燕因接觸到確診者，昨起被隔離3天在家工作。今她透過視訊參與防疫記者會時，以自身經驗說明，科技時代只要做好準備，居隔對生活的影響並不大。她也透露有朋友以「聽聞惡耗」、「早日康復」表達關心，令自己啼笑皆非。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界關心盧秀燕與確診者的接觸情形，盧秀燕說，前天她在市長室的會議室接見訪賓，雖然彼此有透明隔板、距離也維持1.5公尺以上，但由於是中午時段，準備了簡單餐食，「這位客人很有心，一接到確診通知馬上通知我，還不斷道歉，其實大可不必！沒有一個確診者需要為自己生病而道歉，」

▲市長盧秀燕在家居隔，中市府防疫記者會由衛生局長曾梓展挑大梁。（圖／台中市政府提供，2022.04.28）
▲市長盧秀燕在家居隔，中市府防疫記者會由衛生局長曾梓展（中）挑大梁。（圖／台中市政府提供，2022.04.28）
盧秀燕說，她接到通知後，認為身為防疫指揮官更應以身作則，和當時陪同的新聞局長鄭照新、市府顧問黃國瑋快篩陰性後，立即返家居家隔離。她說過去3級警戒更艱困時，就曾想過若有一天確診或被隔離，日常該如何進行？市政能否照常運轉？「昨天終於解鎖相關設備了」。

盧秀燕說，她「包袱仔款款」很快就離開市長室，回家後打電話通知還沒返家的先生，自己必須獨居，請他這3天不要回家，「他電話裡要我好好保重，但我感覺其實是竊喜，出關後再找他算帳！」

盧秀燕回家後立刻上網，花90秒填好接觸者疫調單，今天上午接到防疫中心的簡訊，告訴她居隔日期到4/29、自主防疫到5/3，並提醒收到中央給的居隔書後，一定要下載。下午2點2分收到衛福部的居家隔離通知書，距離確診者通知她的時間不到22小時。她說疫情大爆發的當下：「如果坐等政府人員來疫調，可能要很久，請大家一定要化被動為主動，自己上網填！」

▲盧秀燕說家裡早就準備好防疫用品，請所屬不用送關懷包給她。圖為確診者關懷包。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.28）
▲盧秀燕說家裡早就準備好防疫用品，請所屬不用送關懷包給她。圖為確診者關懷包。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.28）
盧秀燕說，她早就做好居隔的心理準備，家裡常備溫度計、篩劑、口罩、酒精、食物，想到市府這陣子為疫情人仰馬翻，便通知所屬節省人力，「不必送關懷包給我了」！手機傳來很多朋友關心訊息，感受到台灣人的滿滿溫情，也有些啼笑皆非。

她說很多婆媽朋友要她點菜、說要送菜給她，開始擔心原想利用這幾天在家「降肉」的計劃會失敗。還有人得知居隔比她還驚恐，用「聽聞惡耗」、「早日康復」等詞彙問候，讓她啼笑皆非。她說，自己坦然面對此事，但從這兩天感受的回應，發現社會大眾對居隔的心理和實質準備，可能需要再加強。

配合中央「3+4」政策！台中21班、校明起恢復實體教學

台中+621本土！熱點足跡曝　錢櫃、夜店、科博館入列

台中今解居隔6579人　盧秀燕爆防疫人員很想哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀