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為了「累犯」由檢方舉證　最高法院槓上劍青檢改

▲最高法院跟劍青檢改為了累犯舉證筆戰。（圖／翻攝司法院官網）
▲最高法院跟劍青檢改為了累犯舉證筆戰。（圖／翻攝司法院官網）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-28 19:56:512022-04-28 20:46:04

劍青檢改今（28）日槓上最高法院！因最高法院刑事大法庭昨裁定，「累犯」須由檢察官舉證，讓檢察界議論紛紛，劍青檢改還發布聲明批大法庭「甩鍋」，最高法院則回應，劍青檢改的聲明未確知詳情、流於情感，深感不妥與遺憾。沒想到，劍青檢改直指這是「司法高官傲慢心態」。

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最高法院表示，大法庭的意思是指，法院調查證據時，檢察官應「提出」足以證明被告構成累犯事實的前案徒刑執行完畢資料，若沒提出即屬未經舉證，法院自無從為補充性調查，如檢察官單純以聲請函查證據的方式規避其「提出」執行資料之責任，自非法之所許，法院予以駁回，並無調查職責未盡之違法可言。

最高法院指，近十年來的客觀統計數據，第三審撤銷下級審裁判的比率，均維持在10％~11％不等，基於「無害違誤原則」，九成比例均維持下級審裁判；另外，「累犯」為主觀主義的產物，包括法官在內，各界就《刑法》累犯規定應予廢除之聲浪從未間斷，理應由主管《刑法》修正的權責機關妥為因應。

對此，劍青檢改表示，最高法院對於本會的所有指正意見，均無法回應，尤其對於增加基層司法人員工作調查的無謂負擔、為何前科表無證據能力等，均一概迴避，顯見毫無反省能力，現在更變本加厲，堅持連檢察官聲請函調資料也不准，要求法院直接駁回，更指責本會流於情緒，司法高官傲慢心態若此，令人作噁。對於最高法院已經心死，毫無期待。

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