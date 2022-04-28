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切斷天然氣供應！俄試圖擴大能源影響力　背後算盤打得精

▲俄羅斯威脅切斷天然氣供應導致歐洲近期面臨天然氣價格飆升的考驗，莫斯科先挑波蘭、保加利亞停供的決策也令外界相當關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯威脅切斷天然氣供應導致歐洲近期面臨天然氣價格飆升的考驗，莫斯科先挑波蘭、保加利亞停供的決策也令外界相當關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-28 20:06:19

俄烏戰爭開打至今，莫斯科將天然氣作為報復西方制裁的手段之一，不僅推動天然氣價格在歐洲創下新高，還要求各國以盧布支付天然氣費用，近日更宣布全面暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣，逐漸迫使歐洲能源轉型。

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俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）宣布將暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣，對外原因是這兩國拒絕以盧布支付天然氣費用；然而歐洲各國皆普遍表明拒絕此要求，莫斯科選擇先從波蘭和保加利亞兩國出手，背後原因值得玩味。

▲美國總統拜登政府宣布放棄對「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線的相關制裁。華府曾稱這條由俄羅斯負責營運的德、俄間天然氣管線會構成地緣政治安全風險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲由俄羅斯負責營運的德、俄間天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2）是否會構成地緣政治安全風險令外界關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
《法廣》經濟專欄記者拉札吉（Altin Lazaj）指出，歐洲進口的天然氣有近40%來自俄羅斯，短期內是無法找到能夠彌補俄羅斯天然氣所供應的部分，歐盟27個成員國至少在今年冬天前是很難找到俄羅斯供應取代的。

而根據歐盟統計局去（2020）年的數據，波蘭境內更有高達45%的天然氣來自俄羅斯，但自戰事開打以來，不論在政治、外交、軍事或經濟方面，波蘭都是最支持烏克蘭的國家之一，不僅有大量平民出逃波蘭，各國記者、大量西方軍援，甚至國際志願軍團皆得從波烏邊界前往烏克蘭境內。

▲英國首相強生近日從波蘭乘坐火車到基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）時，稱讚烏克蘭鐵路員工在與俄羅斯的戰爭期間展現了韌性。（圖／美聯社／達志影像）
▲西方領袖如英國首相強生便是從波蘭乘坐火車到基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／美聯社／達志影像）
相較之下，保加利亞對於俄國戰事的威脅不如波蘭，但卻更加仰賴俄國天然氣的進口，該國超過7成的天然氣得從俄羅斯進口，有消息人士指出，儘管莫斯科提出避開歐盟禁令的權宜方案－買家可以在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開戶，將美元或歐元存入後兌換成盧布付款，保加利亞卻和波蘭一樣拒絕該方案，因此才遭到俄羅斯斷供。

此外，蒲亭也可以藉此殺雞儆猴，測試天然氣這樣能源武器對歐洲實際影響，也暗示克里姆林宮對切斷「不友好國家」名單天然氣供應的宣示並非隨意唬唬，而是真的會付諸行動；《英國廣播公司》（BBC）報導亦揭露，已有10家歐洲企業配合開戶，其中4家更已用盧布向俄羅斯天然氣公司付款，其中包含剛從大選中順利連任的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán），強調反對戰爭同時也會取得與俄關係的平衡。

面對俄國天然氣減供、停供的策略，今年與俄合約即將到期的波蘭，事實上早就在尋求可替代資源，液化天然氣（GNL）將是波蘭和歐盟的其中一個答案。能源諮詢公司「ICIS」的首席歐洲天然氣分析師馬捷曼瑟（Tom Marzec-Manser）認為， 鄰近波蘭的德國本身就有自己的液化天然氣進口設施，波蘭或將考慮由此進口。

▲針對俄羅斯要求改用盧布支付俄國的天然氣，德國正式回絕，德國經濟暨能源部長哈柏克更直言，俄國總統蒲亭走投無路才會提出這樣的要求。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國經濟暨能源部長哈柏克認為，俄國總統蒲亭走投無路才會要求各國以盧布支付天然氣費用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
保加利亞則有另一條連接希臘的天然氣輸送管道，此外也可依賴希臘的港口購買天然氣，然後在終端站再氣化後輸送至本國使用；歐盟內100%完全仰賴俄羅斯天然氣供應的拉脫維亞，則與立陶宛和愛沙尼亞共同停止購買俄國天然氣，立陶宛國內的液化天然氣進口設施將成為波羅的海三小國能源救星。

不過《法廣》專欄記者拉札吉警告，歐盟仍須小心應對俄羅斯關閉天然氣管道閘門的做法，天然氣價格是否會上漲還得取決莫斯科的態度，若俄方想對歐洲能源造成更大衝擊，勢必得切斷對義大利和德國的供應，但這把雙面刃也同樣會對俄羅斯收入造成巨大影響。

▲俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，歐洲沒有足夠基礎接收設施來靠美國液化天然氣取代俄國，且就算歐洲不要，俄國天然氣還有亞洲市場且價格更誘人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，歐洲沒有足夠基礎接收設施來靠美國液化天然氣取代俄國，且就算歐洲不要，俄國天然氣還有亞洲市場且價格更誘人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
道達爾能源公司（Total Energie）總裁表示，目前歐洲並沒有足夠的液化天然氣處理設施足以取代俄羅斯天然氣，而建造一個終端站至少需要兩到三年的時間，此外液化天然氣的主要生產國如美國、澳洲的主要出口還是在亞洲，留給歐洲的額度並不多；跨地中海天然氣管道對歐洲能源渠道多樣化的影響力也漸漸提高。
 

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