切斷天然氣供應！俄試圖擴大能源影響力　背後算盤打得精

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《法廣》經濟專欄記者拉札吉（Altin Lazaj）指出，歐洲進口的天然氣有近40%來自俄羅斯，短期內是無法找到能夠彌補俄羅斯天然氣所供應的部分，歐盟27個成員國至少在今年冬天前是很難找到俄羅斯供應取代的。
而根據歐盟統計局去（2020）年的數據，波蘭境內更有高達45%的天然氣來自俄羅斯，但自戰事開打以來，不論在政治、外交、軍事或經濟方面，波蘭都是最支持烏克蘭的國家之一，不僅有大量平民出逃波蘭，各國記者、大量西方軍援，甚至國際志願軍團皆得從波烏邊界前往烏克蘭境內。
相較之下，保加利亞對於俄國戰事的威脅不如波蘭，但卻更加仰賴俄國天然氣的進口，該國超過7成的天然氣得從俄羅斯進口，有消息人士指出，儘管莫斯科提出避開歐盟禁令的權宜方案－買家可以在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開戶，將美元或歐元存入後兌換成盧布付款，保加利亞卻和波蘭一樣拒絕該方案，因此才遭到俄羅斯斷供。
此外，蒲亭也可以藉此殺雞儆猴，測試天然氣這樣能源武器對歐洲實際影響，也暗示克里姆林宮對切斷「不友好國家」名單天然氣供應的宣示並非隨意唬唬，而是真的會付諸行動；《英國廣播公司》（BBC）報導亦揭露，已有10家歐洲企業配合開戶，其中4家更已用盧布向俄羅斯天然氣公司付款，其中包含剛從大選中順利連任的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán），強調反對戰爭同時也會取得與俄關係的平衡。
面對俄國天然氣減供、停供的策略，今年與俄合約即將到期的波蘭，事實上早就在尋求可替代資源，液化天然氣（GNL）將是波蘭和歐盟的其中一個答案。能源諮詢公司「ICIS」的首席歐洲天然氣分析師馬捷曼瑟（Tom Marzec-Manser）認為， 鄰近波蘭的德國本身就有自己的液化天然氣進口設施，波蘭或將考慮由此進口。
保加利亞則有另一條連接希臘的天然氣輸送管道，此外也可依賴希臘的港口購買天然氣，然後在終端站再氣化後輸送至本國使用；歐盟內100%完全仰賴俄羅斯天然氣供應的拉脫維亞，則與立陶宛和愛沙尼亞共同停止購買俄國天然氣，立陶宛國內的液化天然氣進口設施將成為波羅的海三小國能源救星。
不過《法廣》專欄記者拉札吉警告，歐盟仍須小心應對俄羅斯關閉天然氣管道閘門的做法，天然氣價格是否會上漲還得取決莫斯科的態度，若俄方想對歐洲能源造成更大衝擊，勢必得切斷對義大利和德國的供應，但這把雙面刃也同樣會對俄羅斯收入造成巨大影響。
道達爾能源公司（Total Energie）總裁表示，目前歐洲並沒有足夠的液化天然氣處理設施足以取代俄羅斯天然氣，而建造一個終端站至少需要兩到三年的時間，此外液化天然氣的主要生產國如美國、澳洲的主要出口還是在亞洲，留給歐洲的額度並不多；跨地中海天然氣管道對歐洲能源渠道多樣化的影響力也漸漸提高。