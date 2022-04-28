《原子》導師合作賽配對太虐心　Ella慘遭「金星換絕情」

《原子少年ATOM BOYZ》上週播出「行星初現」賽制第二集，以8大行星分類的各團表演全部釋出，首集登場的地球、金星、木星、土星已獲星際導師高度青睞，沒想到第二集的演出精彩程度更讓現場「菱格世代DD52」學姊high到踩破地板！5/1節目將推出導師合作賽，讓四位星際導師加助力導師帶領選手以昔日經典金曲呈現合作舞台，助力導師陣容超吸睛，除了久未合體的JPM、舞藝高超的全方位藝人陳漢典，以及同是團體出身的吳映潔（鬼鬼）、愛紗，舞力導師田一德也將表演在《這就是街舞》中師父羅志祥的〈精舞門〉。





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▲水星舞台表演獲得高分肯定。（圖／野火娛樂提供）

第一輪賽制排名揭曉，由平均年紀最輕的水星以及嘻哈饒舌風格的天王星同分競爭冠軍。水星曲風可愛卻有驚人舞蹈實力，其中年僅17歲的李秉諭曾獲新北FUN街頭排舞賽、捷運盃街舞、新光盃街舞等冠軍，與同樣實力驚人的團員林毓家現場battle田一德導師！流暢的舞蹈動作和彼此間的配合，三人沉浸在同一個頻率讓現場看得超過癮，頻頻確認這段是否有彩排？製作單位也表示真的沒有Set！





▲《原子少年》未滿20歲的李秉諭（左起）、林毓家都是街舞高手，他們和田一德導師Battle，引起全場尖叫。（圖／野火娛樂提供）

天王星以饒舌嘻哈風格定位，五位選手自帶氣勢，其中選手「小孩」自我介紹時相當害羞，沒想到在舞台上氣場之大像是變了一個人，銳利邪魅的眼神讓Ella大驚「根本GD附身！」天王星初登場拔得頭籌拿下四位導師全給滿分，總成績和水星角逐冠軍。最後四位導師投票表決，把第一名給了天王星。





▲《原子少年》首階段冠軍天王星將和周湯豪合作導師賽。（圖／野火娛樂提供）

在前三名依序選擇想要合作的導師環節中，天王星無懸念的選擇合作饒舌界的前輩周湯豪，而水星及金星卻先表示想和Ella合作後，分別選了吳映潔及愛紗，讓Ella氣到癱坐位置上，慘遭「金星換絕情」，儘管如此，她還是強調很愛這些小朋友們！久未合體表演的JPM，將睽違6年同框、愛紗則將重現洗腦金曲〈喇舌〉，精彩內容不容錯過！



