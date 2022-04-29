陳坤險遭好兄弟活埋　從影23年「拍一部少一部」

陳坤、白宇主演的古裝諜報劇《風起隴西》日前在愛奇藝國際站開播，陳坤飾演的陳恭在曹魏潛伏遭到懷疑試探，首集近40分鐘都在被眾人起底，一舉一動都暗藏玄機，他先與曹魏郡守郭剛（董子健飾）把酒言歡，為的是希望能夠拖延蜀漢密探被揭露的時間，後又被一群魏兵綁架至山中活埋逼供是否叛變，他寧死不屈，最後才發現綁架他的主謀正是他效忠蜀漢的好兄弟荀詡（白宇飾）。
白宇飾演靖安司司尉荀詡，一出場就歷經苦難，被人用繩子綁起倒掛浸水桶拷問，畫面怵目驚心，在幕後花絮中，可看到白宇敬業親自上陣拍攝，整個頭被浸入水中，被拉起後還要講一連串台詞，劇組擔心他在水中狀態，速速拉起，但他反跟劇組說：「怎麼不繼續演了，我還行。」
陳坤透露從小就想要演三國的角色，認為該時期充滿謀略、情誼與在時代背景下的小人物，這次能詮釋三國時代小人物陳恭，不僅需要有浪蕩、追求自由的俠士氣質，還要懂得隱藏鋒芒和籠絡人心，在時代背景下顯得有血有肉，是導演路陽的鼓勵才讓自己決定接下這部劇，笑喊：「這個年紀拍一部少一部，會認真的把每一個角色演好。」
該劇描述三國時期蜀漢、曹魏之爭情節，並以諸葛亮街亭一戰失敗為背景，眾所懷疑是早已潛入曹魏的王牌間諜陳恭（陳坤飾）叛變所導致，進而被同胞懷疑拋棄，同時被敵人猜忌追查，行走生死之間，網友形容他在劇中一個轉身與回眸，充滿作為間諜忍能所不能忍的悲壯感，就連影后舒淇都轉發陳坤微博敲碗期待。