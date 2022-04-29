華為新品打贈品戰！平板9千再給鍵盤、買筆電送27吋螢幕

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另外，HUAWEI M-Pencil六稜圓潤造型握持感舒適，配備4096級壓力敏感度，支持傾斜書寫，全新透明筆尖，讓每個筆觸落點透徹可見；全新壓力應變片，重力精準感應，讓筆觸線條細膩，完美化身繪圖板、電子筆記。另有，360°隱藏式觸摸鍵，HUAWEI M-Pencil按兩下即切換功能，橡皮擦、一鍵摘錄和全域批註靈活轉換。MatePad 2022版搭配專屬智慧鍵盤，是萬元內配備鍵盤方案的最佳選擇，皮套亦可保護平板，藍牙配對後接上鍵盤，可以秒變筆記型電腦。
MatePad 2022版配置2K高解析度全螢幕、84%螢幕佔比，提供德國萊茵 TÜV 低藍光和無頻閃認證，豐富的畫面細節盡收眼底；內建由Harman Kardon調校的四大振幅揚聲器，並升級為Histen7.0音效；配備7250mAh大電池容量，打造超長續航力。
MatePad 2022版即日起在台上市，曜石灰，4+128GB售價8990元，贈送原廠皮套 (建議售價$990)，登錄贈送原廠皮套鍵盤 (建議售價$3,090)，可享990元加價購HUAWEI M-Pencil 第二代 (建議售價$3,490)；4+64GB售價7990元，隨貨贈送原廠皮套，僅在電商平台銷售。
MateBook D14/D15 11筆電支援超級終端，只需打開MateBook D14/D15 11th筆電控制中心，進入超級終端介面，一拉即合。內建14及15.6吋螢幕，1920 x 1080 IPS 高解析度，通過德國萊茵低藍光認證，配合DC調光無頻閃，降低長時間使用電腦對眼睛的傷害。承襲華為經典設計，指紋與開機鍵二合為一。
65W USB-C口袋式充電器，輕巧便攜，充電15分鐘可輕鬆辦公2小時。分離後的雙頭USB-C充電線，可用作數據線，一線兩用。更支持多款華為手機超級快充。即日起在台上市，MateBook D14售價24,990元，MateBook D15售價23,990元，登錄送27吋螢幕。