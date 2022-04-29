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華為新品打贈品戰！平板9千再給鍵盤、買筆電送27吋螢幕

▲HUAWEI日前推出MatePad 2022版平板，另有第11代MateBook D14、D15筆電，且針對新品大打贈品戰。(圖／廠商提供)
▲HUAWEI日前推出MatePad 2022版平板，另有第11代MateBook D14、D15筆電，且針對新品大打贈品戰。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-29 07:00:00

HUAWEI在台灣雖然沒有新手機上市，但依舊陸續推出不少新品，日前推出MatePad 2022版平板，另有第11代MateBook D14、D15筆電。且針對新品大打贈品戰，平板於4/29~5/15首購期間，加贈原廠皮套，購買筆電贈品更狂，登錄就直接扛一台27吋螢幕回家。

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MatePad 2022版搭配筆電操作，輕鬆一拉即完成終端連線，可跨設備無縫串連，讓平板變身成第二個螢幕、硬碟，藉由鏡像、延伸、共用模式，滿足多種工作需求。透過鏡像模式，能將筆電螢幕同步至平板，顯示相同畫面。同時運用延伸模式，將筆電的桌面延伸到平板，線上上課或會議時，筆電螢幕專注觀看，平板螢幕做筆記雙倍高效率。另有共用模式，筆電與平板內的文件、圖片，一拖一拽，輕鬆共用。筆電的滑鼠和鍵盤，也可精準操作、編輯平板上的內容。

▲華為新品(圖／廠商提供)
▲MatePad 2022版搭配藍牙鍵盤就能立即化身小筆電。（圖／廠商提供)
另外，HUAWEI M-Pencil六稜圓潤造型握持感舒適，配備4096級壓力敏感度，支持傾斜書寫，全新透明筆尖，讓每個筆觸落點透徹可見；全新壓力應變片，重力精準感應，讓筆觸線條細膩，完美化身繪圖板、電子筆記。另有，360°隱藏式觸摸鍵，HUAWEI M-Pencil按兩下即切換功能，橡皮擦、一鍵摘錄和全域批註靈活轉換。MatePad 2022版搭配專屬智慧鍵盤，是萬元內配備鍵盤方案的最佳選擇，皮套亦可保護平板，藍牙配對後接上鍵盤，可以秒變筆記型電腦。

MatePad 2022版配置2K高解析度全螢幕、84%螢幕佔比，提供德國萊茵 TÜV 低藍光和無頻閃認證，豐富的畫面細節盡收眼底；內建由Harman Kardon調校的四大振幅揚聲器，並升級為Histen7.0音效；配備7250mAh大電池容量，打造超長續航力。

MatePad 2022版即日起在台上市，曜石灰，4+128GB售價8990元，贈送原廠皮套 (建議售價$990)，登錄贈送原廠皮套鍵盤 (建議售價$3,090)，可享990元加價購HUAWEI M-Pencil 第二代 (建議售價$3,490)；4+64GB售價7990元，隨貨贈送原廠皮套，僅在電商平台銷售。

▲華為新品(圖／廠商提供)
▲華為新平板售價萬元有找，搭配的贈品相當超值。(圖／廠商提供)
MateBook D14/D15 11筆電支援超級終端，只需打開MateBook D14/D15 11th筆電控制中心，進入超級終端介面，一拉即合。內建14及15.6吋螢幕，1920 x 1080 IPS 高解析度，通過德國萊茵低藍光認證，配合DC調光無頻閃，降低長時間使用電腦對眼睛的傷害。承襲華為經典設計，指紋與開機鍵二合為一。

65W USB-C口袋式充電器，輕巧便攜，充電15分鐘可輕鬆辦公2小時。分離後的雙頭USB-C充電線，可用作數據線，一線兩用。更支持多款華為手機超級快充。即日起在台上市，MateBook D14售價24,990元，MateBook D15售價23,990元，登錄送27吋螢幕。

▲華為新品(圖／廠商提供)
▲MateBook D14筆電售價24,990元，MateBook D15售價23,990元，登錄送27吋螢幕。(圖／廠商提供)

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