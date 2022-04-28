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疫情燒！台酒3大酒廠投入生產　防疫酒精安全庫存百萬瓶 

▲母親節檔期台酒生技和家樂福合作，推出易洗樂清潔商品銷售活動，並邀請八點檔女星白家綺（左一）擔任代言人，台酒董事長丁彥哲（左二）也一同出席，並談到防疫酒精生產安全庫存都有百萬瓶，要大家放心，一定會滿足民眾需求。（圖／記者顏真真攝）
▲母親節檔期台酒生技和家樂福合作，推出易洗樂清潔商品銷售活動，並邀請八點檔女星白家綺（左一）擔任代言人，台酒董事長丁彥哲（左二）也一同出席，並談到防疫酒精生產安全庫存都有百萬瓶，要大家放心，一定會滿足民眾需求。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-28 21:29:54

國內本土疫情大爆發，單日確診人數已破萬，防疫物資備貨量也受關注。台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（28）日表示，目前3大酒廠都投入75度防疫用酒精生產，並維持安全庫存100萬瓶，也會觀察市場需求，若有急需可馬上投入生產，大家可以放心，一定會滿足民眾需求。

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疫情期間，台酒積極配合防疫，除生產防疫酒精之外，民眾衣物清潔、居家防疫等清潔工作所需的防疫用品，台酒生技也推出「易洗樂」清潔系列產品，以啤酒花穀物發酵液獨家配方，發展無甲醛、甲醇、壬基酚等有害化學物質，並強調友善環境又具潔淨效果，鎖定重視健康產品的家庭主掃及賣場來強化行銷。

今年台酒生技更找來八點檔女神同時也是四寶媽的「白家綺」擔任品牌代言人，今日更與台酒董事長丁彥哲一同前往洗衣庇護工場參訪，並捐贈易洗樂產品。同時，台酒也與家樂福合作，推出易洗樂清潔商品銷售活動，丁彥哲與白家綺還特別擔任一日店長。

對於國內疫情再起，丁彥哲受訪時也談到防疫酒精的備貨情況。他表示，跟去年不一樣的是，經過一年多，市面上也出現較多的防疫酒精品牌，可供民眾選擇，台酒目前防疫酒精的安全庫存仍有100萬瓶，民眾可以放心。

他還說，目前台酒3大酒廠都投入防疫酒精生產，包括宜蘭、台中及嘉義酒廠，並會隨時滾動式檢討，由於已有過去兩年經驗，準備作業很快，最快1、2天就可上線。

丁彥哲強調，目前就是項原則要掌握，第一是維持安全的庫存量，第二是觀察市場需求量， 若有急需、 就能馬上隨時投入增產，統計今年至4月下旬為止，台酒防疫酒精賣出160-170萬瓶，現在這數字反映正常需求量，去年疫情嚴峻時，可能因大家平常都沒準備，所以造成搶購，現在大家都有了，用完才會再買，因此回到正常需求量。

不過，丁彥哲表示，台酒會觀察通路及消費者購買情況，若庫存減少，就會啟動增產，也因為有過去的經驗，增產會很快上線，大家安心，台酒會滿足民眾需求。

至於全球原物料大漲，台酒生產防疫酒精是否受到影響？丁彥哲指出，在酒精原料部分，去年出現國際塞港狀況，就已有先預購。另外，有關瓶隻準備，由於防疫酒精是使用原本台酒的酒瓶當容器，因此，數量絕對充足無虞。

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