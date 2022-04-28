民進黨新北議員初選倒數衝刺 科學小飛俠全員支持李宇翔
民進黨新北市議員初選進入倒數的關鍵，爭取林口、五股、泰山區市議員提名的「小飛俠」李宇翔，今（28）日與團隊同仁穿上全套的科學小飛俠戰服，前往林口市場發文宣、爭取曝光；李宇翔認為，從沿街民眾實際的反應，非常有信心能夠通過下週的黨內初選。
李宇翔表示，因為自己的名字有與你飛翔的諧音，所以這次初選採用小飛俠的暱稱，今日特與團隊一起裝扮科學小飛俠，除可凝聚團隊的士氣，也藉此宣傳小飛俠的正義感、為民服務的決心；此外，在林口市場發文宣結束後，更直接騎著Youbike沿途向市民朋友揮手打招呼，並結合科學小飛俠的卡通音樂沿途播放，吸引不少小孩及年輕父母的目光，更喚起五、六年級鄉親的回憶。
李宇翔指出，身為年輕的參選人，希望跳脫傳統的政治宣傳方式，因此穿上全套的科學小飛俠的戰服勤走基層，希望選民能夠支持打擊犯罪、為了公理正義奮鬥的小飛俠，藉此讓民眾記得李宇翔，在電話民調時能回答「唯一支持李宇翔」；並重申，他是政大法學碩士畢業，且已經在地服務八年，希望可以憑藉著完整的學經歷，做最佳的市民代言人，非常有信心能夠通過下週的黨內初選。
地方人士分析，民進黨新北市第2選區的初選競爭激烈，呈3搶2情勢，尋求連任的正國會女議員賴秋媚，基層實力雄厚，立委蘇巧慧在初選的初期，曾數度致電盼結盟競選，但未獲首肯，賴秋媚希望各自打拼，以爭取選民的認同；因此，最後一席將由在地服務八年的湧言會「小飛俠」李宇翔，與起步較晚但已獲英、新系力挺的蘇系「黃圍巾」黃韋鈞爭奪。