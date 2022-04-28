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桃園青年創業2.0　青年局成立青創單一服務窗口

▲有意創業的青年可透過資源中心取得相關協助，穩健而踏實的實現自我夢想。（圖／記者李春台攝，2022.04.28）
▲有意創業的青年可透過資源中心取得相關協助，穩健而踏實的實現自我夢想。（圖／記者李春台攝，2022.04.28）

記者李春台/桃園報導

2022-04-28 22:32:35

桃園市政府青年事務局自105年起陸續以「IOT物聯網」、「AR/VR/MR」、「AI人工智慧」、「文創設計」、「地方創生」、「社會企業」等產業主題，成立青創指揮部、安東基地、新明基地、桃園設計庫、北區青聚點、社企中心平鎮館等青創基地，提供相關產業主題的青創團隊進駐甄選及輔導，多年來輔導超過500組新創團隊及協助取得超過2億元之創業資金。

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為滿足青年多元創業需求，青年事務局除持續透過各青創基地輔導各產業主題創業團隊，今年特別成立「TYC青創資源中心」，做為桃園青年創業單一服務窗口，不限創業類型，不論是新創、地創、文創、社創，甚至是個人微型創業、各類加盟開店或其他新型態創業等，均可透過青創資源中心獲得創業第一線協助。


「TYC青創資源中心」透過單一服務窗口讓創業更加友善，提供電話專線及專人服務，更有實體服務空間位於青年局二樓，樂於接受青年前來創業諮詢，多元服務項目包含創業諮詢門診、專家一對一輔導、資金媒合、貸款輔導申請及創業系列課程等。創業者可在此習得從公司設立、管理、商務應用到產品行銷等創業必備技能及創業趨勢新知等，青年局擁有多元主題的創業基地，未來更將運用社會住宅及轉運站公益空間設置青創基地，包含中壢1號、中路3號、中路4號與A8轉運站等，有更多的超級基地給予強大的資源與服務，增加廣度更提高服務量能，期許能成為青年創業的最強後盾。


青年事務局陳冠穎局長表示，「現在的青年正處於資訊及創意爆炸的時代，『創意』和『想法』是青年在創業舞台上的最大利器，青年事務局在多年輔導新創團隊的基礎上，擴大青年創業輔導產業類型及提供市民創業服務單一窗口，青年從創業前的自我評估、創業中的資源取得，有意創業的青年可透過資源中心取得相關協助，穩健而踏實的實現自我夢想。」更多青創資源中心詳細資訊與服務，請上青年事務局官網查詢或致電03-4220908。

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