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侯友宜宣布：啟動線上自填疫調、基層診所加入照護行列

▲確診的人數飆升，新北即日起啟動第三階段的居家照護責任醫院；左起新北市副市長劉和然、新北市長侯友宜、新北市醫師公會理事長顏鴻順、新北市衛生局長陳潤秋。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.28）
▲確診的人數飆升，新北即日起啟動第三階段的居家照護責任醫院；左起新北市副市長劉和然、新北市長侯友宜、新北市醫師公會理事長顏鴻順、新北市衛生局長陳潤秋。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.28）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-28 23:53:43

新北市今（28）日確診的個案突破4000人大關，共新增4552例，24208人居家隔離列管數，居家照護累計11047人；新北市長侯友宜表示，本土確診人數呈現指數型的上升，即將面對大海嘯的來臨，新北會做好應變，並重申居隔轉型勢在必行。

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侯友宜強調，居隔轉型勢在必行，已將試辦計畫報給中央，靜待中央審核；此外，以往面對居隔是採被動的管理，面對大量的確診人數，醫療量能應放在中重者的染疫者，既然不清零、與病毒共存，因此要從被動的居隔方式，改為主動的自我居隔，而自我居隔是有限制的條件，7天在家為原則，盡量不要外出，不能搭大眾交通運輸、禁止共餐聚會等活動，盼中央讓新北先行試辦。

侯友宜說，居家照護人數也隨著確診者飆升，即日起啟動第三階段的居家照護責任醫院，全市800多家的社區醫療診所也將陸續加入，與10家核心醫院連結，提供居家照護健康關懷服務；透過APP的遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫。

新北市醫師公會理事長顏鴻順指出，疫情大爆發，確診人數大增，但這是走向解封之路的必然過程，「與病毒愈近，我們愈要冷靜！」讓原本10家專責醫院處理重症患者，但當居家照護的人數上升，基層診所要跳出承擔社區醫療的責任；因此，輕症轉到社區醫療診所，診所通過電話或通訊軟體做衛教與關懷，如有醫療需求也能用視訊、通訊方式診療，目前已有620家基層診所加入。

▲新北市今日的確診案高達4552人，已經難以用電話逐一的疫調，因此即日起啟用確診者線上自填疫調的方式。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市今日的確診案高達4552人，已經難以用電話逐一的疫調，因此即日起啟用確診者線上自填疫調的方式。（圖／新北市政府衛生局提供）
新北市政府衛生局長陳潤秋也宣布，因新北市今日的確診案高達4552人，已經難以用電話逐一的疫調，因此即日起啟用確診者線上自填疫調的方式；由衛生局從法傳系統下載確診的名單並送出簡訊，收到簡訊後，填報同住的家人、電話及職場或學校連絡電話，才會產出居隔通知書，首日發出3800封簡訊，已有2000人填寫完成。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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