侯友宜宣布：啟動線上自填疫調、基層診所加入照護行列

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侯友宜說，居家照護人數也隨著確診者飆升，即日起啟動第三階段的居家照護責任醫院，全市800多家的社區醫療診所也將陸續加入，與10家核心醫院連結，提供居家照護健康關懷服務；透過APP的遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫。
新北市醫師公會理事長顏鴻順指出，疫情大爆發，確診人數大增，但這是走向解封之路的必然過程，「與病毒愈近，我們愈要冷靜！」讓原本10家專責醫院處理重症患者，但當居家照護的人數上升，基層診所要跳出承擔社區醫療的責任；因此，輕症轉到社區醫療診所，診所通過電話或通訊軟體做衛教與關懷，如有醫療需求也能用視訊、通訊方式診療，目前已有620家基層診所加入。
新北市政府衛生局長陳潤秋也宣布，因新北市今日的確診案高達4552人，已經難以用電話逐一的疫調，因此即日起啟用確診者線上自填疫調的方式；由衛生局從法傳系統下載確診的名單並送出簡訊，收到簡訊後，填報同住的家人、電話及職場或學校連絡電話，才會產出居隔通知書，首日發出3800封簡訊，已有2000人填寫完成。
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