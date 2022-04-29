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YouTube打賞新功能上線　加入「超級感謝」回饋創作者

▲YouTube加入「超級感謝」功能，可以直接回饋給創作者。(圖／手機截圖)
▲YouTube加入「超級感謝」功能，可以直接回饋給創作者。(圖／手機截圖)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-29 08:00:00

因為疫情改變了民眾娛樂和學習習慣，YouTube成為不可或缺的平台，透過影片創作者的影片學習各種新知，或許你會想要謝謝影片創作者幫你開啟新眼界，現在YouTube加入了「超級感謝」功能，讓觀眾可以直接在觀看 YouTube 影片，購買價格介於 2 美元至 50 美元，台灣的價格為70元、170元、330元、1690元不等的各式「超級感謝」，藉此向喜愛的創作者及內容表達謝意與支持。

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去年YouTube宣布推出「超級」系列功能中的最新生力軍──超級感謝 (Super Thanks)，就像超級留言和超級貼圖一樣，為創作者提供額外的收益來源，也能協助創作者加深與觀眾之間的情誼，包含台灣在內的 68 個地區中，只要符合資格的 YouTube創作者，都能開啟超級感謝功能。

▲向創作者表達謝意後，粉絲會在頻道影片中看見有趣的動態 GIF，且 YouTube 系統還會以醒目的色彩呈現購買留言。(圖／翻攝官網)
▲向創作者表達謝意後，粉絲會在頻道影片中看見有趣的動態 GIF，且 YouTube 系統還會以醒目的色彩呈現購買留言。(圖／翻攝官網)
使用方式：觀看 YouTube 影片的粉絲，在台灣可購買價格為70元、170元、330元、1690元不等的各式超級感謝，藉此向喜愛的創作者及內容表達謝意與支持。粉絲會在頻道影片中看見有趣的動態 GIF，且 YouTube 系統還會以醒目的色彩呈現購買留言，讓創作者可以對這則留言表示喜歡及送出愛心，且觀眾能自訂超級感謝的留言內容，深化創作者和忠實粉絲間的互動。

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