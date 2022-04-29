四大超商連假優惠！今開賣：咖啡買1送1、零食任2件抽1折

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🟡7-11門市．4月29日至5月3日
📍全店指定商品任2件7.9折、3件7.5折
📍全店指定啤酒任3件7.9折
📍CITY系列全品項任3杯7折，不提供線上寄杯
📍單筆滿711元，刷8大信用卡現折100元，約8.6折
🟡App行動隨時取．4月29日至5月3日
📍特大杯拿鐵51杯2400元，約6.7折
（原價70元，平均特價47元）
📍大杯美式咖啡51杯1160元，約5.1折
（原價45元，平均特價23元）
📍黑糖珍珠撞奶51杯1900元，約6.2折
（原價60元，平均特價37元）
📍精品美式咖啡51杯2734元，約6.7折
（原價80元，平均特價54元）
📍四季春青茶／英式紅茶51杯999元，約5.6折
（原價35元，平均特價19元）
🟡App行動隨時取．4月29日至4月30日
📍黑糖珍珠撞奶6杯240元，約6.7折
（原價60元，平均特價40元）
■全家超商：大杯特濃美式買一送一
🟡App行動隨時取．5月1日10:00至23:59
📍特大杯美式13杯510元，約6.5折
（原價60元，平均特價39元）
📍特大杯拿鐵11杯510元，約6.6折
（原價70元，平均特價46元）
📍酷繽沙不限口味12杯510元，約7折
（原價60元，平均特價42.5元）
各品項限購1組，11月30前須兌換完畢
🟡全家門市．4月29日至5月1日
大杯特濃美式（55元）買一送一，平均單杯27.5元，第二杯憑小白單於5月2日至5月6日在原店免費兌換。
🟡全家門市．即起至5月3日
單筆消費滿200元並用MyFamiPay支付（限台新、玉山、中信、富邦、新光、永豐、聯邦、匯豐），加送全家App百元酷碰券，單筆消費滿300元可抵用，每位會員限換3次。
■萊爾富：美式拿鐵買六送六
📍5月1日、5月2日兩天，門市及APP同步推出大杯美式、大杯拿鐵買6送6，可兌換至8月2日。
📍4月29日至5月3日，多項指定糖果巧克力和飲品買一送一，包括歐維氏跳跳糖70%濃黑巧克力（30元）、卡娜赫拉的小動物檸檬乳酸風味軟Q糖（28元）、滋露草莓抹茶風味（15元）、UCC職人冰咖啡無糖／有糖910ml（99元）、御禾坊京釀烏梅汁960ml（85元），以上都是買一送一。
📍 5月1日勞動節適逢農曆初一「吃素日」，寬心園聯名蔬食加10元喝飲料，像是買多彩香梅天使涼麵（69元），加10元能喝原萃日式綠茶580ml（25元）。
■OK超商：美式拿鐵買二送二
🟡 4月28日至5月2日
📍大杯美式、大杯拿鐵，同品項買二送二
📍泰式奶茶原價50元，特價39元
📍OLAND鳳梨蘋果茶，原價75元，特價59元
🟡零食博覽會．即日起至5月4日
買15元以上全品項糖餅、飲料，任選2件可抽抽樂1次，任選4件抽兩次，有機會抽中1折。