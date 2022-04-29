阿翰淚揭國中遭霸凌 哭到抽搐「為何要靠模仿偽裝自己」
網紅阿翰（曾文翰）擅長模仿生活中的小人物，近來以被九天玄女上身的算命阿姨再度翻紅，他受邀上節目《我們回家吧2》，痛揭國中時期被班上同學霸凌，說到淚水潰堤，難過地問：「為什麼要靠模仿偽裝自己？」
阿翰寫角色腳本時，特別小心醜化或歧視，因為他就是受害者，透露從國小三年級，發現自己跟別人很不一樣，喜歡和同學玩鬼抓人、紅綠燈，是班上的孩子王，到了五年級，男同學都跑去打籃球，阿翰無法接受這樣的轉變，「男生變得更男生，女生變得更女生，一個人坐在教室的時候，我就覺得完蛋了，沒有朋友了！」
當時阿翰很怕被發現自己是一個人，都會假裝在畫圖，同學也開始嘲笑他，「最嚴重的是國中，因為我的聲線偏高、柔柔的，他們只要我每講一句話，都會接著複誦一便，那時只要同學一學我，就會背脊發涼。」
想起過去的陰影，阿翰激動落淚，「當你覺得你比不過別人，我就會很想努力去證明自己，我是不是要搞笑，是不是要做更多證明自己很厲害的地方，譬如我很會搞笑，會逗人家開心，他們就會跟我很好...願意跟我玩」，但現在工作有些成就，阿翰又會想，自己可以掌握大眾的目光，可是跟他一樣遭遇的人怎麼辦，「他們就會一直在那個弱勢當中爬不出來...」
主持人曾寶儀跟著哭，安慰阿翰：「你的影片都有溫柔在裡面，雖然很搞笑，但那個溫柔就是來自於你很清楚的知道，受傷、不被認同是多難過的一件事，可是被大家接納好快樂。」阿翰說，即使現在當YouTuber，仍常常想為什麼自己還是會害羞、要靠模仿偽裝，「我模仿時很自在，但當我回到自己的時候，就會發現演自己超難...」
阿翰表示，他希望台灣社會可以有一天進步到，這些弱勢不用試圖去證明什麼，就可以自在做自己，曾寶儀對阿翰說：「你做到了啊！」（編輯：楊穎軒）