台積電強彈547元開出！台股早盤漲逾200點、站上16600點
由於臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報表現優異，提振科技股和成長股表現，也抵銷投資人對美國首季經濟萎縮的疑慮，美股4大指數收紅，台股今（29）日早盤也開高走高，盤中大漲逾200點，一度來到16663.66點，上漲244.28點，其中半導體類股漲逾2%，台積電以547元、上漲16元開出，漲幅超過2%，而航運股同樣漲勢強勁，漲幅逾3%
美股道瓊工業指數終場上漲614.46點，漲幅1.85%，以33916.39點作收；標普500指數勁揚103.54點，漲2.47%，收4287.50點；科技股那斯達克指數更大漲382.60點，漲3.06%，收12871.53點；費城半導體指數揚升161.45點，漲5.58%，收3056.36點。
受到美股勁揚激勵，台股今日一開盤就上漲180.46點，加權股價指數以16599.84點開出，在電子股包括台積電等半導體帶頭上攻，加上傳產的航運等類股助攻下，台股漲幅擴大，一度來到16663.66點，上漲244.28點，其中電子族群的半導體類股表現最強勢，上漲逾2%，電子零組件及光電類股也有1%以上漲幅，而傳產的航運股漲幅則超過3%，其餘紡織、電機機械及玻璃陶瓷股也有1%以上漲幅，倒是電器電纜類股開高後一度翻黑，食品股同樣盤中也翻跌。
就個股表現來看，台積電以547元、上漲16元開出，漲幅2%，目前在541元附近震盪，聯發科、聯電也都有2%以上漲幅，聯詠漲幅更超過5%，日月光漲逾4%，大立光及華晶科漲幅亦超過2%，而航運股包括長榮及陽明目前漲幅都在4%以上，萬海、長榮航馴有3%以上漲幅，華航也漲2.55%。