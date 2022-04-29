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俄空襲基輔至少10傷　澤倫斯基：目的羞辱聯合國

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問基輔期間空襲，目的是「羞辱」聯合國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問基輔期間空襲，目的是「羞辱」聯合國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-29 11:04:44

（中央社基輔28日綜合外電報導）路透社報導，烏克蘭官員表示，俄軍今晚發射2枚飛彈空襲烏克蘭首都基輔，其中1枚擊中1棟25層住宅大樓的低樓層，造成至少10人受傷。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問基輔期間空襲，目的是「羞辱」聯合國。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，這波空襲擊中了市中心的謝夫成柯區（Shevchenko）。

烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）提到俄軍轟炸時表示，其中1起爆炸導致1棟不知名的設施受損，另1起則發生在附近1棟住宅大樓。救難服務處在網路發文說，部分地面和低樓層被大火燒毀。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）和外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）都說，俄軍動用飛彈攻擊。

路透社記者稍早回報聽見市區出現兩起爆炸聲響。路透社目前無法證實官方指稱是飛彈攻擊的說法。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，美國正在分析基輔遇襲事件。

柯比告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們還在努力分析，釐清當地發生何事，攻擊目標為何，以及使用何種彈藥。」

法新社報導，澤倫斯基表示，他和古特瑞斯在基輔結束會談後，俄羅斯飛彈隨即來襲，「有5枚飛彈，這說明了很多事…顯示俄羅斯領導階層力圖羞辱聯合國和這個組織所代表的一切」。

澤倫斯基還說，必須做出「相應的強力回應」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110429

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