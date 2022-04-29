俄空襲基輔至少10傷　澤倫斯基：目的羞辱聯合國

我是廣告 請繼續往下閱讀
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，這波空襲擊中了市中心的謝夫成柯區（Shevchenko）。
烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）提到俄軍轟炸時表示，其中1起爆炸導致1棟不知名的設施受損，另1起則發生在附近1棟住宅大樓。救難服務處在網路發文說，部分地面和低樓層被大火燒毀。
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）和外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）都說，俄軍動用飛彈攻擊。
路透社記者稍早回報聽見市區出現兩起爆炸聲響。路透社目前無法證實官方指稱是飛彈攻擊的說法。
五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，美國正在分析基輔遇襲事件。
柯比告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們還在努力分析，釐清當地發生何事，攻擊目標為何，以及使用何種彈藥。」
法新社報導，澤倫斯基表示，他和古特瑞斯在基輔結束會談後，俄羅斯飛彈隨即來襲，「有5枚飛彈，這說明了很多事…顯示俄羅斯領導階層力圖羞辱聯合國和這個組織所代表的一切」。
澤倫斯基還說，必須做出「相應的強力回應」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110429