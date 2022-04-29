COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

與各國共同簽署未來網際網路宣言　唐鳳：台灣能有所貢獻

▲美國與包括台灣在內的50多個合作夥伴昨天共同宣布「未來網際網路宣言」，政務委員唐鳳代表台灣簽署。（圖／翻攝唐鳳臉書）
▲美國與包括台灣在內的50多個合作夥伴昨天共同宣布「未來網際網路宣言」，政務委員唐鳳代表台灣簽署。（圖／翻攝唐鳳臉書）

中央社

2022-04-29 09:51:23

（中央社記者賴于榛、游凱翔台北29日電）美國與包括台灣在內的50多個合作夥伴昨天共同宣布「未來網際網路宣言」。代表台灣簽署的行政院政務委員唐鳳今天表示，台灣對於如何營造、維護體現民主與保障網路環境的議題，能有所貢獻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在美東時間28日主持包括台灣在內的全球50多個合作夥伴與會的虛擬部長級「未來網際網路宣言」發布會。這項宣言是合作夥伴間的政治承諾，目的在推動對網路與數位技術的願景。

唐鳳昨天線上與會並代表台灣共同簽署宣言，她今天透過臉書指出，很榮幸與各國部長級代表在線上共聚一堂，共同簽署「未來網際網路宣言」（Future Of The Internet）。

她說，全球疫情印證了數位轉型的重要，也提醒捍衛言論自由的同時，深化民主價值的可貴，俄羅斯入侵烏克蘭，則凸顯數位韌性的不可或缺，而要達到這些目標，需要開放、可靠且安全的網際網路。

唐鳳指出，如何營造與維護有助體現民主、保障所有人的權益，及促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各創始成員與台灣的共同願景，也是台灣能夠有所貢獻的議題，且台灣始終相信，勇敢自信，世界同行。

外交部上午也發布新聞稿指出，上述宣言是在美國去年12月召開的「民主峰會」（Summit for Democracy）架構下，與台灣等理念相近夥伴共同推動。

外交部說，政府始終堅持「寬頻是基本人權」，並認為對所有人完全開放且不受控管的言論環境，是讓數位民主開花結果的土壤。

因此，台灣積極與美國等理念相近國家合作，推動開放、自由、可靠且安全的網路空間，包括在美國「民主峰會」提出多項推動網路自由及反制假訊息的承諾項目，以及透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）辦理以媒體識讀及反制假訊息為題的工作坊，廣獲國際社會肯定。（編輯：翟思嘉）1110429

板橋7旬婦墜樓命案逆轉！逆子要嘸100元酒錢竟狠心推下樓

休旅車疑搶快左轉釀禍　對向騎士煞不及卡車底！昏迷送醫

深坑山區鴿舍深夜惡火！鐵皮建物全面燃燒　鴿子全慘死

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀