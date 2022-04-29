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快篩仍有偽陰可能！國外專家建議「早篩、多篩」降低風險

▲全台家用快篩實名制開跑，國外專家近來指出使用抗原快篩作為檢測方式仍受BA.2的高傳染性影響，建議民眾盡早並持續進行多次檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲全台家用快篩實名制開跑，國外專家近來指出使用抗原快篩作為檢測方式仍受BA.2的高傳染性影響，建議民眾盡早並持續進行多次檢測。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-29 10:24:272022-04-29 10:33:58

全台本土疫情升溫之際，家用快篩實名制正式上路，台北市長柯文哲日前則提出「快篩陽性視同陽性確診」，一時間快篩是否有效、偽陰偽陽的討論成為民眾討論焦點。根據美國聯邦政府防疫專家表示，快篩試劑對於檢測新冠變異株Omicron亞型BA.2仍是有效的，但有些提醒事項仍需民眾多加注意。    

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根據美國《全國公共廣播電台》指出，Omicron亞型BA.2是美國現在的主要病毒株，與此同時在家自行快篩也成為美國民眾們檢測首選。專家表示，儘管快篩的確有助於檢測新冠病毒的傳播，但使用抗原快篩作為檢測方式仍受BA.2的高傳染性影響，結果可能與實際情況出現落差。

▲隨著新冠疫情大流行，越來越多國家決定與病毒共存，並放寬隔離政策，甚至考慮以篩檢替代。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著新冠疫情大流行，越來越多國家決定與病毒共存，並放寬隔離政策，甚至考慮以篩檢替代。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
曾任拜登政府防疫小組成員、現為美國加州非營利組織「凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）」研究員的古德（Celine Gounder）博士認為，儘管抗原快篩的準確度較PCR測試稍低，但用在檢測BA.2方面仍能帶來一定功效；美國聯邦政府負責評估檢測試劑的萊姆（Wilbur Lam）博士則指出，快篩可能有一定的偽陰風險，在檢測出陽性之前，染疫者可能就會將病毒傳播出去。

報導中提到，BA.2的高傳染性可能讓無症狀或輕症患者在自行快篩前就把病毒傳播了出去。快篩的優勢在於易取得、檢測結果快速，因此萊姆博士建議使用快篩的最好時機是一旦發現有確診症狀，就盡早進行抗原快篩檢測，並持續多天進行數次檢測，確保不會因為一次陰性結果就放鬆戒心。

至於那些快篩結果出現陰性反應、身上卻有著確診者相關症狀的民眾，萊姆博士認為若無接近高風險族群的話仍可維持日常生活，但如果會和年長者或免疫力低下者接觸，那麼還是建議做好防疫措施，維持配戴口罩、持續多次的快篩檢測，甚至是進行PCR檢測，以確保沒有傳播風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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