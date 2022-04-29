快篩仍有偽陰可能！國外專家建議「早篩、多篩」降低風險

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曾任拜登政府防疫小組成員、現為美國加州非營利組織「凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）」研究員的古德（Celine Gounder）博士認為，儘管抗原快篩的準確度較PCR測試稍低，但用在檢測BA.2方面仍能帶來一定功效；美國聯邦政府負責評估檢測試劑的萊姆（Wilbur Lam）博士則指出，快篩可能有一定的偽陰風險，在檢測出陽性之前，染疫者可能就會將病毒傳播出去。
報導中提到，BA.2的高傳染性可能讓無症狀或輕症患者在自行快篩前就把病毒傳播了出去。快篩的優勢在於易取得、檢測結果快速，因此萊姆博士建議使用快篩的最好時機是一旦發現有確診症狀，就盡早進行抗原快篩檢測，並持續多天進行數次檢測，確保不會因為一次陰性結果就放鬆戒心。
至於那些快篩結果出現陰性反應、身上卻有著確診者相關症狀的民眾，萊姆博士認為若無接近高風險族群的話仍可維持日常生活，但如果會和年長者或免疫力低下者接觸，那麼還是建議做好防疫措施，維持配戴口罩、持續多次的快篩檢測，甚至是進行PCR檢測，以確保沒有傳播風險。
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