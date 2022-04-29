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疑焦慮症狀！柯震東發4篇負面文：很抱歉　經紀人回應了

▲柯震東心情不佳，疑似有焦慮症狀。（圖／柯震東IG）
▲柯震東心情不佳，疑似有焦慮症狀。（圖／柯震東IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-29 11:20:002022-04-29 11:32:32

30歲柯震東去年主演的電影《月老》票房破2億，又以《金錢男孩》提名金馬影帝，今年將上映、和徐若瑄合作的《初戀慢半拍》傳出入選國際影展的捷報，事業運一路旺。近來疫情嚴峻，傳出趕拍九把刀新片的他，昨（28日）深夜至今天凌晨，一連在IG發了4篇負面動態，「我很抱歉...我真的有時有很多不開心或悲傷的時刻...」對此，經紀人稍早回應了！

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▲柯震東不僅顏值高，也有實力派演技，曾獲一座金馬新人獎，入圍兩次男主角。（圖／柯震東IG）
▲柯震東不僅顏值高，也有實力派演技，曾獲一座金馬新人獎，入圍兩次男主角。（圖／柯震東IG）
▲柯震東IG有365萬追蹤數。（圖／柯震東IG）
▲▼柯震東IG有365萬追蹤數。（圖／柯震東IG）
▲▼柯震東IG有365萬追蹤數。（圖／柯震東IG）
柯震東28日突然在IG限時動態PO出一張翻攝某本書的照片，特寫「焦慮狀態」4個字，左下角附註「沒事了」3字，後來又貼出手拿快篩陰性的照片，寫下：「時常插自己一下...證明自己還存在著」，字字句句吐露負面情緒，態度悲觀。

▲柯震東疑似有焦慮症狀。（圖／柯震東IG）
▲柯震東疑似有焦慮症狀。（圖／柯震東IG）
▲柯震東狂發負面訊息。（圖／柯震東IG）
▲柯震東狂發負面訊息。（圖／柯震東IG）
凌晨4點多，柯震東再度更新動態，向大家道歉，指自己身為公眾人物很掙扎、討厭分享負能量，但本身沒有其他社群帳號，「我10幾年前習慣分享情緒的社群就是這個，當初沒人在用的Instagram！所以我習慣什麼都當下在這分享...」

▲柯震東吐心裡話。（圖／柯震東IG）
▲柯震東吐心裡話。（圖／柯震東IG）
柯震東說：「我很抱歉...我真的有時有很多不開心或悲傷的時刻...我會笑著面對大家...但我一個人的時候...我並不都是快樂的！」過了一小時，他又發了一張漫畫人物辛普森仰望星空，說出「Stupid world（愚蠢的世界）」字眼的圖片，讓人憂心他的身心狀況。

《NOWnews今日新聞》詢問柯震東經紀人，對方坦言：「沒有人是時時刻刻都快樂，公眾人物也是，一言一行都是報導，謝謝大家關心。」（編輯：楊穎軒）

▲截稿前，柯震東再發黑白美漫人物的圖片。（圖／柯震東IG）
▲截稿前，柯震東再發黑白美漫人物的圖片。（圖／柯震東IG）

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