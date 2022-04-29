疑焦慮症狀！柯震東發4篇負面文：很抱歉 經紀人回應了
30歲柯震東去年主演的電影《月老》票房破2億，又以《金錢男孩》提名金馬影帝，今年將上映、和徐若瑄合作的《初戀慢半拍》傳出入選國際影展的捷報，事業運一路旺。近來疫情嚴峻，傳出趕拍九把刀新片的他，昨（28日）深夜至今天凌晨，一連在IG發了4篇負面動態，「我很抱歉...我真的有時有很多不開心或悲傷的時刻...」對此，經紀人稍早回應了！
柯震東28日突然在IG限時動態PO出一張翻攝某本書的照片，特寫「焦慮狀態」4個字，左下角附註「沒事了」3字，後來又貼出手拿快篩陰性的照片，寫下：「時常插自己一下...證明自己還存在著」，字字句句吐露負面情緒，態度悲觀。
凌晨4點多，柯震東再度更新動態，向大家道歉，指自己身為公眾人物很掙扎、討厭分享負能量，但本身沒有其他社群帳號，「我10幾年前習慣分享情緒的社群就是這個，當初沒人在用的Instagram！所以我習慣什麼都當下在這分享...」
柯震東說：「我很抱歉...我真的有時有很多不開心或悲傷的時刻...我會笑著面對大家...但我一個人的時候...我並不都是快樂的！」過了一小時，他又發了一張漫畫人物辛普森仰望星空，說出「Stupid world（愚蠢的世界）」字眼的圖片，讓人憂心他的身心狀況。
《NOWnews今日新聞》詢問柯震東經紀人，對方坦言：「沒有人是時時刻刻都快樂，公眾人物也是，一言一行都是報導，謝謝大家關心。」（編輯：楊穎軒）