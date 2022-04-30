今日最聚焦／中國封控物流受關注　需求不清台廠Q3看不明

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不過，陳馨蕙說最主要影響的還是物流！像上海市是一個物流大城，但現在原物料進不去、貨也出不來，最直接影響的就是長鏈的產業，像是汽車或是消費性商品，其組成需要很多零組件與產品別的，可能其中一個物件延遲，就會發生斷鏈的情況，尤其當周邊的城市也進入封控時，供應鏈岌岌可危。
陳馨蕙說，其實台灣產業在2020年因疫情經歷過一段供需失衡的情況，現在大概所有的企業都會把安全庫存調高，但這次封控，供給端仍受到影響，工廠停工後，原物料進不來，整體需求面也跟著受影響。另外還有一個層面是，不同於2020年，如今安全存貨是高的，但價格也相對高，這是因為俄烏戰事已經把原物料與物流市場搞得非常亂，因此除了供應鏈怕斷鏈外，需求的不確定性也是廠商很大的困擾，包括iPhone下修訂單，車用電子需求也有趨緩的現象。
或許有人會說中國封控可能給台廠帶來轉單效應，但陳馨蕙表示沒有想像的容易，以車用電子為例，產業特性就是驗證需要時間，並不是轉單進來後馬上就可以做，另外像之前半導體供應鏈都已經提前下單，因此近來沒看到積極轉單的現象。確實，有些廠商收到少量的轉單，但得思考是不是要因為這些少量的單，要備貨備齊，還要承受近來價格的劇烈波動，且只要周邊城市封控，最終還是出不了貨。
陳馨蕙指出，其實第二季已經要開始步入旺季，是拉貨的季節，但這幾年產業結構已經被打破，像2021年第一季非常旺，但第四季並未看到農曆年前的拉貨潮。如今長短料的問題還是有，有些料非常多，但有些料少了，變成貨出不去，目前觀察到是短料的品項越來越少，但長料在累積，比如說記憶體就從原本的短料變長料。也因此，大環境變化快速，通膨、俄烏情勢未減，再加上疫情干擾，都讓企業判斷局勢採購備料與經營越來越困難，坦言現在要看清第三季也很不容易！