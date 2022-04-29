UNIQLO隱藏碼折百元！「7亮點」必買：送太空戰士撲克牌

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今（29）日起UNIQLO正式開跑「美麗女人節」，超過400款商品最低6.6折起，其中包括首次限定的女裝BRATOP與UV CUT機能單品。鋼彈、FINAL FANTASY與泡泡瑪特三大聯名UT也相繼登場，《NOWnews今日新聞》整理7大近期活動亮點。
🟡亮點1：4/29至5/5第一彈限定
洗後速乾的「女裝AIRism BRATOP坦克背心」首次限定特價，由790元降至590元；可1件3穿的「女裝AIRism棉質美型抗UV連帽外套」，有微繫抽繩、放鬆抽繩，以及拉鍊拉起繫上抽繩變束口短版三種穿法，也是期間首次限定特價，由990元降至790元；男生夏天必備的U 圓領T恤則降至290元。
🟡亮點2：5/6至5/12第二彈限定
📍女裝無鋼圈美型胸罩790元，期間首次590元。
📍男裝亞麻混紡短褲790元，期間首次590元。
📍童裝AIRism棉質坦克背心190元，會員限定149元。
🟡亮點3：鋼彈UT強勢回歸
熱血的鋼彈聯名UT今（29）日強勢回歸，集合各年代的經典鋼彈作品，這次特別加入最新的《機動戰士鋼彈：閃光的哈薩威》電影設計款。
🟡亮點4：FINAL FANTASY UT送聯名撲克牌
FINAL FANTASY迎來35周年，這次和UT合作，集結1到16代每款遊戲中最經典的標題、場景與情節打造聯名UT，其中第16代遊戲因疫情延遲上市，反而提前在UT公開。5月2日起消費滿1500元且內含任一件太空戰士T恤，加送聯名撲克牌，送完為止。
🟡亮點5：POP MART UT送玩具禮盒
潮流玩具品牌POP MART泡泡瑪特引領了公仔盲盒文化，這次以小精靈角色LABUBU為主要設計元素，同步推出女裝與童裝，在指定店舖單筆消費滿2000元且內含2件泡泡瑪特T恤，加送UT泡泡瑪特限定玩具禮盒（內含盲盒），送完為止。
🟡亮點6：4/29起開跑美麗女人節
📍4/29至5/1、5/6至5/8，消費滿2000元送旅行收納雙包組
📍5/2至5/5網路商店消費滿2000元，送獅王奈米樂超濃縮洗衣精1罐。
📍4/29至5/12會員消費滿1000元，抽Dyson吹風機、Apple Watch。
📍即日起至5/12，網路商店滿 1000元免運費。
📍4/29至5/12到路面店消費不限金額，憑發票當日免費停車2小時。
🟡亮點7：台中中港店5/6開幕
📍男女裝SMART九分褲990元，中港店790元。
📍U AIRism棉質寬版圓領T恤590元，中港店390元
📍5/6至5/8 至中港店消費不限金額送小林煎餅。
📍5/6至5/19 網路購物選擇中港店取，送蘭諾衣物芳香豆。