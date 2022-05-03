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今日最聚焦／後疫新思維！企業去中心化　震盪布局中長期

▲近年來，去中心化成為企業經營關鍵字，企業經過這幾年的「學習」，也已經把目光轉向中長期的布局上，將顯得更有意義！（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近年來，去中心化成為企業經營關鍵字，企業經過這幾年的「學習」，也已經把目光轉向中長期的布局上，將顯得更有意義！（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-05-03 10:30:00

這幾年，從2018年中美貿易戰、國際地緣政治崛起、新冠肺炎、俄烏戰事，和中國大陸封控等影響，全球金融市場與貿易和供應鏈產生巨大變化。台灣企業思維也跟著轉變，有專家表示，去中心化成為企業經營關鍵字，是為了提升競爭力而做的分散風險，但不可否認其背後隱含著成本的上升，她強調面臨挑戰，我們台灣企業不是全然有優勢，但絕對有機會，至於變化莫測的國際局勢，企業經過這幾年的「學習」，也已經把目光轉向中長期的布局上，將顯得更有意義！

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面對近幾年國際情勢的巨變，中華經濟研究院台灣經濟所助研究員陳馨蕙表示，這些衝擊，從短期原物料價格上漲、中長期客戶的增減、供應商的轉移或是塞港物流議題等，都在在顯示去中心化的重要，也才激起企業要有短鏈思維，也就是得接近客戶。

其中，去中心化也包含分散製造，陳馨蕙認為分散製造裡頭衍伸出來的思維，在台灣的製造業上尤其明顯，雖然我們相對的品牌大廠不多，但台灣產業在全球供應鏈的參與程度是全世界數一數二的，所以其實我們反而受到這個中長期的影響是非常明顯的，因為通常我們會被要求得符合品牌大客戶的需求，包括得讓毛利等。

所以當國際大環境局勢變化莫測時、無法控制總經風險時，做為全球產業供應鏈的台灣企業就不得不走去中心化的路，陳馨蕙舉例，像是需要開發新的產品別、分散不同的出口地、開發不同的供應商或是分散不同的通路，但在企業想降低風險的同時，其實也隱含著成本的上升。

陳馨蕙說，實際調查台灣企業廠商，在去中心化分散風險的同時，是否帶來優勢與劣勢？優勢可能是增加新的客戶，但有7到8成的廠商表示成本確實增加。像是到海外設廠，全球各地都有不同的人事文化與商業特質，這些都會造成成本的上升，但去中心化是趨勢、勢在必行，這就表示當企業想要有競爭力，卻還是cost down的思維是行不通的、不可行的。

尤其許多台商回流台灣，以台灣的人口結構與土地成本來算，成本絕對降不下來，也因此在台灣得做高階、客製化與研發，對產業來講才是機會。陳馨蕙提到，這個去中心化的短鏈思維是中長期結構的改變，主要是現在市場趨勢變化快速，短期市場可能看不準，企業便鎖定新興題材如車用、航太、醫療電子、低軌衛星或元宇宙，而這些都需要中長期布局與開發，所以促使企業看長線趨勢而忽視中間的高低波動，所謂忽視並不是不管，而是以分散風險來因應，現今廠商都有在做，只是可能無法一蹴可幾，一下子看到成績。

陳馨蕙進一步表示，以前產業會追漲追跌，但一旦將眼光放到中長期，中間的波動就不至於成為太大的影響，她以衛生紙為例，以往大家可能看到衛生紙要漲價就衝去買，但如今漲了也不會去追，第一是家中放衛生紙的倉庫可能已經塞爆了，第二個是現在要追，可能沒多久又有促銷價。她說，現在廠商對採購與價格變得更加敏銳，隨時會依終端應用需求去評估備多或備少，跟以往追漲追跌的態度大不相同。

陳馨蕙表示，後疫情時代，台灣廠商在國際大環境下有挑戰，但也有機會，因為我們站在了全世界的一個供應鏈浪頭上，過去這兩年，台灣可以說是全球少數唯一沒有斷鏈的國家。但在企業去中心化的同時，也有風險與挑戰，她強調「台灣產業不是絕對的好，但我們還有機會，如果連機會都沒有，那就是什麼都沒有」，這一兩年，當我們滿手訂單的同時，後面成本與利潤都是各家本事不同，而未來產業會回到一個新常態，台灣企業新思維也勢必跟著持續轉向。


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