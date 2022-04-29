直播／BNT兒童疫苗簽約、快篩試劑持續熱賣 陳時中說明
昨（28）日新增11353例COVID-19本土個案，指揮官陳時中形容是「大波浪來了」。而應對疫情想要達到減災目標，充足的疫苗與快篩試劑都是必不可少。行政院透露已簽訂BNT疫苗採購合約，220萬劑兒童疫苗可望於5月中抵台。而快篩實名制上路第二天，依舊搶手熱賣。本土確診今日是否會持續破萬，疫情最新狀況以及防疫措施相關內容，將在記者會上進一步說明。
BNT疫苗採購合約昨天正式簽訂，食藥署也通過BNT兒童疫苗緊急使用授權，就等5月中疫苗抵台便可施打，預計將和莫德納疫苗一樣規劃，讓兒童接種兩劑疫苗中間隔12週以上。快篩實名制第二天依舊可見大排長龍的人潮，台北市長柯文哲拋出「快篩陽性即確診」的建議引發討論，不少醫生專家表態支持，不過陳時中昨天被問到會否考慮時，擔心偽陽姓問題而持保留態度。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由指揮官陳時中親自主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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