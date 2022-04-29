NBA／14投14中！CP3創季後賽紀錄 詹皇讚：傑作
薑是老的辣！下周要過37歲生日的太陽老牌控衛「CP3」Chris Paul，今(29)日在季後賽首輪對上鵜鶘的比賽中，全場14投14中，締造NBA季後賽單場命中率百分百新猷，且攻下全場最高33分，率太陽拿下G6勝利挺進次輪。
Paul不是第一個在季後賽單場命中率百分百的首人，但是為投進最多球的第一人，出賽36分鐘，14投14中，包含三分球1次出手，連罰球4罰都穩穩投進，此前僅有「籃球皇帝」Wilt Chamberlain在例行賽創造18投18中及16投16中紀錄，比Paul還多。
Paul除了攻下全場最高33分外，還送出8助攻5籃板1抄截，率太陽以115:109擊敗鵜鶘拿下G6，系列賽以4比2晉級次輪，這6場比賽下來，Paul總共送出68次助攻，僅有9次失誤，且在主力得分手Devin Booker受傷的情況下補上戰力，堪稱晉級最大功臣。
湖人球星「詹皇」LeBron James未能晉級季後賽也緊盯好友賽事，並在推特恭喜Paul，「傑作！」賽後Paul感謝生涯起步的老東家，「這城市培養我，能在這裡做到很棒。當我沒對上鵜鶘時，我都為他們加油。」