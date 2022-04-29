「最美小三」剛花19億當玄彬孫藝真鄰居 脫內衣賣衣賺錢
南韓27歲演員韓素希（又譯：韓韶禧）2020年憑著《夫婦的世界》飾演「最美小三」爆紅，精湛演技讓她拿下《無法抗拒的他》、《以吾之名》等劇女主角，荷包賺滿滿的她，更全額付現19.5億韓元（約台幣4900萬元）買下豪宅，當玄彬、孫藝真鄰居，甚至踢走全智賢接下零食代言，近日一款服飾品牌釋出韓素希「超清純」宣傳照，勢必掀起搶購熱潮。
韓素希長得美、形象好，加上演技進步，近期深受不少觀眾喜愛，亦是許多品牌爭相合作的對象，繼零食、美妝等代言，她再接下服飾品牌廣告進軍「賣衣服」，該品牌在IG釋出4組韓素希的代言照，她瀏海旁分夾起，與過往豔麗形象判若兩人，此外還脫掉內在美曬裸背，性感可愛兼具。
韓素希近年事業一飛沖天，去年主演完《無法抗拒的他》、《以吾之名》後，今年合作朴炯植演出的影集《單戀原聲帶》，劇中單戀青梅竹馬的演技深受討論，2023年也拿下《京城生物》女主角，確定跟朴敘俊譜戀曲。
韓素希也憑《以吾之名》入圍本屆「百想藝術大賞」女主角提名，將跟《二十五，二十一》金泰梨、《少年法庭》金憓秀、《戀慕》朴恩斌、《衣袖紅鑲邊》李世榮等實力派女星廝殺視后寶座，結果將於5月6日揭曉。