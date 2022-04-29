名家論壇》黃創夏／美軍「不戰已屈人之兵」的密技

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世紀的尼古拉二世」，帶給自己和俄羅斯無窮無盡的災劫。眾所皆知美軍的高科技能力遙遙領先全球、美國的C4ISR戰指通勤整合資訊戰能力無遠弗屆，但這次美國要展現的是美國真正獨霸世界的能力：戰場物資的即時、效力以及源源不絕。
美軍的物流能力有多強大？
第一次波斯灣戰爭的時候，兩個月之間，在中東每10分鐘就有一架美軍運輸機起飛，共總運送了「十億噸」的人員和物資，飛行總時數高達「14.5萬小時」，所以短短時間內，當時的「全球第4名軍事強國」伊拉克共和衛隊灰飛煙滅。美軍還不滿足，第二次波灣戰爭時，給自己的目標是「把軍火庫推到敵國的大門
口」，掌握了「十天」就可以把物資精準送到戰場第一線部隊的能力。
這一次烏克蘭戰爭，美軍可能又有新的本領，因為國務院發言人普萊斯說美軍和北約援助烏克蘭的武器「過去約一周送到，目前可以在48小時送達。」
大軍未動，糧草錙重源源不絕，普丁怎麼可能還打得下去？
「俄羅斯被削弱到無法入侵烏克蘭，且無法重建軍力‧‧‧」平日沉靜少言的美國國防部長奧斯汀一槌定音，宣告普丁不知所進退的話，俄羅斯可能還會被打回
18世紀，成為「三等國家」！
美國這次是真的下重手了，奧斯汀馬上在北約最大的空軍基地召集40多國整合協調後續戰爭的後勤支援和運補細節，美軍還特別指派一個退役的三星上將負
責統合指揮所有的武器補給，這是把美國真正的硬實力-「不戰已屈人之兵」鎮國絕技搬上陣了，普丁要是仍然執迷不悟，下場恐怕如同二戰納粹的希特勒了。
在二戰期間，美國有一個最神奇的將領叫做艾森豪，這位諾曼地登陸的最大功臣，美國的五星上將和戰爭英雄，一輩子沒有真正帶領過大兵團上陣作戰，但他戰功的地位超越巴頓將軍、麥克阿瑟將軍、尼米茲將軍，只因為他發展出了美軍縱橫全球的獨門武功：不論大軍如何挺進，錙重武器和能源彈藥永不匱乏。
以諾曼地登陸為例：攻上灘頭的前6天，運輸搶灘32萬6547人、5萬4186輛軍車和10萬4428噸物資運到岸上。沒有嚴密的流程，如何運到指定的戰爭奔馳流動單位？艾森豪統籌的後勤詳細統合和預設，知道糧食、軍需項目、送達單位、時間、隨時移動的地點，戰略運輸項目分類及程序，以巴頓將軍第3集團軍為例，其機動配屬總兵力，戰爭末期高達54萬人。另外布萊德雷指揮的第12集團軍，最多時有130萬人。只談完成戰鬥與運補，運輸部隊前後全程需要調動15萬輛機動車輛，維持54萬戰士和陣亡補充，補給部隊運送到不同地點崗位，只一場重要戰鬥，輜重總行程可以長達600多萬公里。
這就是美國的實力，永不匱乏的武裝補給，不戰已屈人之兵！
還有1948年6月24日「柏林危機」之時，前蘇聯150萬大軍將西柏林的200萬市民和2萬美軍團團包圍，斷水、斷糧和斷能源，只惺惺作態的說開放一條空中航運。那時美軍的主要運輸機是「C-47」一次只能載運「3.5噸」物資，美國在歐洲只有96架，飛行速度慢且載貨量少，馬力全開，美國也只能空運到西柏林步道「400噸」物資，而當時的西柏林200萬人一日維持生命基本物資需求是「5018噸」，是一日空運量的100倍以上。
美軍就是有能力創造奇蹟，曾經在二戰主持美軍援華「飛越駝峰」的納爾，運用精密的飛航管理管制程序，真的讓西柏林不虞匱乏，粉碎蘇聯幻想。看看俄羅斯入侵基輔時的後勤補給慘況，再看看習近平對於被封的上海的糧食運補，荒腔走板之亂象頻頻，以這樣落後的管理能力，和美軍真的要打一場硬戰，光是運補上，美軍就永遠把中、俄兩國壓著打！
習近平更不要忘了，現在奧斯汀說要把俄羅斯打回18世紀，而早在中國開始南海填海造陸，飛彈持續恫嚇台海時，那時五角大廈也說過：「找個機會把中國
打回黑暗時代！」勿謂言之不預。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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