張庭得意「家裡全是錢」林瑞陽前妻曾指：留後路給別人

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林瑞陽和曾哲貞1997年離婚，1998年便被拍到和女星張庭牽手逛街，兩人戀情因而曝光，不但讓張庭背負小三之名，前妻曾哲貞還一度罹患憂鬱症暴瘦、傳出輕生，三人的糾葛數度鬧得沸沸揚揚。事後林瑞陽否認張庭是介入婚姻的小三，表示和前妻早在1990年就已經離婚一次，但礙於小孩學籍考量，加上曾哲貞請求，無奈之下只好再跟她登記。
儘管再婚，夫妻倆之間的問題始終無法解決，於是1995年他又再提一次離婚，1997年才正式離成功，和張庭絲毫無關，林瑞陽更表示：「誰說張庭是小三，我一定告。」
林瑞陽和張庭結婚多年，感情依然甜蜜蜜，受訪時都說彼此從早到晚都黏在一起。有次張庭被問到：「和他常常黏在一起不膩嗎？」她笑說：「好膩啊」，但也表示夫妻倆非常少吵架，「我讓他的時間比較多，因為我會發現大哥優秀的地方、總是會發現他的亮點跟優點，我常跟他說，你怎麼這麼晚才發現我經商的才能？如果我早點出來做生意，可能就不一樣了。」
兩人合作創業後，從夫妻轉變為合作夥伴，關係更加分不開。幸好彼此的經商模式相同，在工作上也鮮少有爭吵，步伐一致也讓生意蒸蒸日上，在對岸業績好的年收入破數十億，夫婦倆身價1500億，讓張庭有一次訪談時不小心說：「我們家到處都是錢。」而他們品牌的會員人數也在節節上升，每月發出12、13億元薪水，林瑞陽曾在會員大會晚宴上告白：「等經銷商達300萬人時，大哥欠庭姐一個婚禮！」林瑞陽也承諾會辦婚禮。
不過前妻曾哲貞曾po文「在妳（你）得意時，記得留一條路讓人（好過）」，被認為意有所指。當時她不滿又開嗆：「21年以來是我一直被牽扯在其中，我不結婚，說我想依附誰，請網友們了解事情的真相，了解來龍去脈再來留言、評論；謝謝！」
曾哲貞當時曾表示，她吞忍21年，現在決定不忍了，「今天我不再選擇靜默，是我覺得安靜21年夠了吧？若說他人忍受20年的委屈，那也該感謝我21年以來的靜默（事實真相）#別再把我牽扯其中，包括有關你們的事業，一切跟我無關」。
今年初不少網友笑看林瑞陽、張庭垮台危機，湧至男方前妻曾哲貞微博留言「不是不報，時候未到」，但她當時也打破沉默發聲表示不會落井下石，也強調「身為母親的我 要更加謹慎作為孩子的典範 這也是我一直嚴苛自我要求做人的基本原則。」大度的回應也讓許多網友更加支持力挺。