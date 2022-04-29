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快訊／本土確診＋11974！境外移入＋339　添2死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 14:07:422022-04-29 14:09:29

中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布，國內新增COVID-19本土病例11974人，以及境外移入病例新增339人；另確診個案中有新增2例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之11,974例本土病例，為5,793例男性、6,178例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年2月14日至4月28日，其中包含6,297例為無症狀感染，個案分佈為新北市(4,095例)、臺北市(2,702例)、桃園市(1,987例)、基隆市(605例)、臺中市(586例)、高雄市(391例)、花蓮縣(272例)、臺南市(227例)、彰化縣(194例)、宜蘭縣(180例)、新竹縣(162例)、屏東縣(118例)、新竹市(107例)、雲林縣(88例)、臺東縣(64例)、南投縣(60例)、苗栗縣(55例)、嘉義市(36例)、嘉義縣(27例)、澎湖縣(9例)、金門縣(6例)及連江縣(3例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案，分別為80多歲及50多歲男性，皆屬重度感染個案與具神經系統疾病史，其中1人已接種3劑COVID-19疫苗、另1人已接種2劑。兩案分別於今年4月18日及4月21日確診，住院治療期間使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋等藥物治療，分別於4月23日及4月24日死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為173例男性，165例女性，1例調查中，年齡介於10多歲至70歲多歲，分別自越南(48例)、菲律賓(10例)、印尼(7例)、泰國(5例)、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國(各1例)移入，另263例調查中。入境日介於今年3月18日至4月28日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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