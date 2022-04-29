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特企／AIOT趨勢大躍進　兆竑智聯引領建築未來式

▲「智動泊」為用車人一年節省近100小時的枯等時間。（圖／品牌提供）
▲「智動泊」為用車人一年節省近100小時的枯等時間。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-29 11:46:01

智動泊」智能預約系統　「鍵」解決電腦倉儲停車問題

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上班出門趕時間，取車卻得在停車場枯等20分鐘，若是再碰上停車場機械設備故障，一整天的生活節奏就更加混亂不堪。由「兆竑智聯」所開發的「智動泊」智能預約系統，是現代建築必備的系統，可從手機APP預先查看可停車或取車的時間完成預約，並透過推播訊息得知停車場維修保養即時狀態以及其他相關事項，方便用戶調整用車計畫，這項便捷又創新的科技解決方案，適合大台北都會區的電腦倉儲停車場，富比士網科執行長陳高超認為大台北土地稀少，停車一位難求，「智動泊」智能預約系統是諸多都更危老建案停車場升級智能化的最佳解決方案，同時「智動泊」這項系統也已經受到建築業界的高度重視。

「智動泊」為用車人一年節省近100小時的枯等時間

台北市及新北市在開發飽和的情況下，住宅商辦大樓密集，停車位更是一位難求，都會生活時間就是金錢，如何善用時間，有效掌握行程和生活節奏成為重要課題。兆竑智聯(股)公司執行董事張鴻誠表示，公司專利研發的「智動泊」智能預約系統專用於自動化停車設施，可以大幅縮短用戶停車/取車的等待時間，每天省下20分鐘以上，一年可省下近100個小時，同時用戶還可省下50公升的油耗，並減少5公斤的一氧化碳(CO)及近200公斤的二氧化碳(CO2)。如果以一棵成熟的樹木一年可以吸收12公斤二氧化碳舉例，只要多一輛車使用「智動泊」智能預約系統，就等於為地球多種下16棵樹，環保又利己。

張鴻誠也指出，這套系統可以擴充電動車在倉儲停車場安全充電的功能，符合用車人未來的需求趨勢；兆竑智聯目前已提出多項專利申請，包括停車場設施控制系統、停車場運作管理程序及駕駛人停車輔助等11件專利，迄今已獲核准4件，其餘進入備審階段。張鴻誠表示，兆竑智聯希望透過科技及經營模式的創新，轉化自動停車場使用經驗，來創造更高的停車空間價值；提升台灣智能停車產業，提供智慧城市好「行」的解決方案。

「數位分身」追蹤過去、掌握現在、預測未來

兆竑智聯運用數位分身(Digital Twin)技術平台投入人工智慧(AI)及物聯網(IoT)技術，除了「智動泊」智能預約系統之外，更分別針對用車人及設備保養商規劃了「遠端故障排除系統」以及「可預測式維保系統」。

一般機械停車場故障約歷時2-3小時才完成維修，「遠端故障排除系統」可在遠端約3分鐘內排除故障，讓停車場回復正常使用狀態；在「可預測式維保系統」安裝後，雲端人工智慧系統可提前預測各個案場內需要維護或更新的零部件，透過系統通知維保廠商提早備料，並主動適時與使用單位規劃安排施工排程，以大幅縮短停車場因缺料而造成漫長的停用，用戶也可以及早安排應變措施，更可避免危及人身安全及車損問題。「遠端故障排除系統」以及「可預測式維保系統」分別會在2022年及2023年上市，朝「零故障」目標邁進提升用戶的生活品質。

知名建案紛紛採用兆竑智聯AIoT解決方案

兆竑智聯「智動泊」智能預約系統符合智慧綠建築停車的智能需求，於2021年榮獲臺北市SITI產業發展獎勵補助，陸續已有知名建案導入，如信義區的敦和新象、民生社區的久泰敦品以及大安區的璞園綠舞，另有國內外多家建商在新規劃的建案中將「智動泊」列為建案的重要銷售亮點，以期創造更高的附加價值。

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