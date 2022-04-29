特企／AIOT趨勢大躍進　兆竑智聯引領建築未來式

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「智動泊」為用車人一年節省近100小時的枯等時間
台北市及新北市在開發飽和的情況下，住宅商辦大樓密集，停車位更是一位難求，都會生活時間就是金錢，如何善用時間，有效掌握行程和生活節奏成為重要課題。兆竑智聯(股)公司執行董事張鴻誠表示，公司專利研發的「智動泊」智能預約系統專用於自動化停車設施，可以大幅縮短用戶停車/取車的等待時間，每天省下20分鐘以上，一年可省下近100個小時，同時用戶還可省下50公升的油耗，並減少5公斤的一氧化碳(CO)及近200公斤的二氧化碳(CO2)。如果以一棵成熟的樹木一年可以吸收12公斤二氧化碳舉例，只要多一輛車使用「智動泊」智能預約系統，就等於為地球多種下16棵樹，環保又利己。
張鴻誠也指出，這套系統可以擴充電動車在倉儲停車場安全充電的功能，符合用車人未來的需求趨勢；兆竑智聯目前已提出多項專利申請，包括停車場設施控制系統、停車場運作管理程序及駕駛人停車輔助等11件專利，迄今已獲核准4件，其餘進入備審階段。張鴻誠表示，兆竑智聯希望透過科技及經營模式的創新，轉化自動停車場使用經驗，來創造更高的停車空間價值；提升台灣智能停車產業，提供智慧城市好「行」的解決方案。
「數位分身」追蹤過去、掌握現在、預測未來
兆竑智聯運用數位分身(Digital Twin)技術平台投入人工智慧(AI)及物聯網(IoT)技術，除了「智動泊」智能預約系統之外，更分別針對用車人及設備保養商規劃了「遠端故障排除系統」以及「可預測式維保系統」。
一般機械停車場故障約歷時2-3小時才完成維修，「遠端故障排除系統」可在遠端約3分鐘內排除故障，讓停車場回復正常使用狀態；在「可預測式維保系統」安裝後，雲端人工智慧系統可提前預測各個案場內需要維護或更新的零部件，透過系統通知維保廠商提早備料，並主動適時與使用單位規劃安排施工排程，以大幅縮短停車場因缺料而造成漫長的停用，用戶也可以及早安排應變措施，更可避免危及人身安全及車損問題。「遠端故障排除系統」以及「可預測式維保系統」分別會在2022年及2023年上市，朝「零故障」目標邁進提升用戶的生活品質。
知名建案紛紛採用兆竑智聯AIoT解決方案
兆竑智聯「智動泊」智能預約系統符合智慧綠建築停車的智能需求，於2021年榮獲臺北市SITI產業發展獎勵補助，陸續已有知名建案導入，如信義區的敦和新象、民生社區的久泰敦品以及大安區的璞園綠舞，另有國內外多家建商在新規劃的建案中將「智動泊」列為建案的重要銷售亮點，以期創造更高的附加價值。