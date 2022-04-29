集體敲鍋要物資！上海民怨四起 駐中使館教僑民如何離開
上海受到新冠變種株Omicron的廣泛傳播影響，進行了一場長達一個月毫無預期的封城，封控期間除了延誤就診、檢測陰性照樣送隔離外，物資的匱乏成為上海民怨沸騰的最大原因，有民眾甚至組織了「砸鍋要物資」活動，在大樓外牆用投影機打出「我們要物資」的字樣，然而這些民眾訴求卻被當局形容是「境外勢力的陰謀」，更呼籲上海居民要「明辨是非」，別隨著敲鍋抗議。
距離上海實施封控已滿一個月，這場原本宣布僅5天的封控，在當局堅持動態清零的態度下，衍生許多看病困難、缺乏物資等次生災害。無法實際外出採購的情況下，有部份上海居民組織了「在家敲鍋要物資」的行動，號召在昨（28）晚開始敲鍋要物資敲到解封為止，網友們更形容這類不合作運動為「音樂會」，網路上流傳多張呼籲民眾加入的宣傳海報。
還有上海居民打了探照燈往隔壁棟大樓牆面上照，投影出「我們要物資」的5個大字。為此，上海居委會則將敲鍋行為定調為「境外人員指使的陰謀」，提醒居民若有任何訴求都必須經過正確途徑，「千萬別給境外勢力機會」。
此外，根據《自由亞洲電台》報導，就連住在上海的外國人們也受不了心生退意，有外國駐華領事館更開始教僑民如何離開中國，「很多外國人就往回跑，現在領事館跟大家發消息，教人怎麼離開社區，怎麼樣拿到文件，怎麼樣去到機場，機上要注意什麼」。
不過儘管封控引發民怨，但該篇報導指出封城的代價實在太高，上海人雖然很憤怒，但還沒有到動搖政權的地步，也相信封城不會再拖下去了。
※【NOWnews 今日新聞
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