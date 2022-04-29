小米新無扇葉淨化風扇開箱　除了便宜有「5點」值得推坑

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亮點1：連動智慧音箱
同為小米智慧家電的一份子，Xiaomi 智慧無扇葉淨化風扇也能加入《米家》App，可以隨時檢視家中空氣髒污程度數值，也能直接用手機開啟裝置，同時還可以搭配小愛音箱，透過小愛同學語音控制開啟，相當直覺方便，讓米家智慧生活生態鏈繼續再往外擴充，另有遙控器可以操控。
亮點2：無扇葉設計減少卡塵
簡單素雅的外型，延續小米一貫的白皙設計，無扇葉的設計，特別適合有小小孩的家庭，不用擔心會突然觸摸到運行的扇葉而受傷，且不需要拆解扇葉清洗，也能減少清洗的麻煩，用抹布擦拭即可。
亮點3：淨化空氣＋強效循環二合一
具備二合一淨化循環功能，採用高品質濾網，對於環境中的細菌及病毒等皆可以達到99.99%以上的殺菌效果，對於家中懸浮微粒的CADR值高達160m³/h，將80-90nm奈米微粒過濾達99.96%，並可吸附家中PM2.5、灰塵以及毛屑等空氣污染。同時提供100m³h的甲醛CADR值，運用多孔結構改良活性碳可強效吸附甲醛等有害氣體，並進一步分解成無毒無害的物質，維持潔淨空氣。
亮點4：循環室內空氣
專利葉輪的設計能將流入的空氣自濾網處產生高壓氣流，有30°～150° 等擺頭角度，採用創新風道結構設計，最大風速可達15.5m/s、最大風量可達1700m³/h，最遠可達 10 公尺範圍的空氣循環距離。提供前後兩種出風模式；前方出風：可吹送快速氣流達成區域對流，搭配空調使用可加快室內降溫速度；後方出風模式，可在冬季高效淨化空氣。
亮點5：即時檢測
機身上內建高精度感測器，可即時感測室內空氣品質、溫濕度變化，並自動調整淨化強度，智慧調整循環風速，同時也能在手機App上檢視和操控。▲機身螢幕能即時感測室內空氣品質、溫濕度變化。(圖／記者周淑萍攝)
Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2 Pro
具備無線功能，內建2800mAh鋰離子電池組搭配12V低電壓設計，在標準送風模式下可提供最高18小時的續航。搭載7片外層+5 片內層的雙層翼形扇葉，在雙層扇葉與無刷直流馬達的設計下，可提供最高20.28m³/min的風量與最遠14公尺送風範圍，機身140°超廣角的水平送風幅度及39°的上下俯仰。而在強力運轉的同時，還可以最低28.1dB(A)分貝的音量運作，趨近於圖書館的靜音等級
可支援AI語音、米家APP遠端智慧控制，可與米家智慧裝置連動。透過APP操作，可輕鬆切換運轉模式，以及高達100段的精準風速調節、與24小時智慧排程，同時，搭載直覺式電池電量指示燈與磁吸式充電座，可於滿電後自動停止供電。售價2995元，於4/30開賣，於5/15前早鳥價2695元▲Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2 Pro，採用無線設計，續航力最長可達18小時。(圖／廠商提供)