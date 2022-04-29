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重啟二戰關鍵計畫　美通過烏克蘭版「租借法案」

▲美國聯邦眾議院壓倒性通過烏克蘭版的「租借法案」（Lend-Lease Act），待總統拜登簽署便可完成立法。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院壓倒性通過烏克蘭版的「租借法案」（Lend-Lease Act），待總統拜登簽署便可完成立法。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-29 12:12:53

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天壓倒性通過烏克蘭版的「租借法案」（Lend-Lease Act），待總統拜登簽署便可完成立法。二戰時期，「租借法案」被視為有助擊敗納粹德國的關鍵措施。

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路透社報導，眾議院以417票同意、10票反對，通過「2022烏克蘭民主防衛租借法案」（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022），參議院3週前已一致支持通過，接著將直接送往白宮交由拜登簽署。

租借法案起源於二次世界大戰，允許美國政府租借軍事裝備給盟友，被視為擊潰希特勒（Hitler）的重要舉措之一。

美國此次通過的烏克蘭版租借法案，除了直接援助烏克蘭政府及軍隊外，也會幫助受到俄羅斯侵略影響的國家，像是波蘭和其他東歐國家。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已持續2個月，美國國會議員盼今天通過的這項法案能夠像80年前一樣發揮作用，讓美國企業可更快速供應夥伴國家所需，而不必經歷繁雜的行政程序。

眾議院也在同一天通過了拜登提出的330億美元（約新台幣9742億元）對烏援助經費，包括超過200億美元的武器、彈藥和其它軍事支援。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110429

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