COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

重視育兒需求　「高雄正能量」挺新北年輕父母參選人

▲高雄市議員林智鴻、李雅慧及高雄市議員初選過關的李雨庭、黃雍琇，今（29）日組成「政壇年輕父母連線」北上力挺新北市議員參選人黃淑君、李宇翔、曾進益。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.29）
▲高雄市議員林智鴻、李雅慧及高雄市議員初選過關的李雨庭、黃雍琇，今（29）日組成「政壇年輕父母連線」北上力挺新北市議員參選人黃淑君、李宇翔、曾進益。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.29）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-29 12:10:53

民進黨新北市議員初選在即，高雄市議員林智鴻、李雅慧及高雄市議員初選過關的李雨庭、黃雍琇，今（29）日組成「政壇年輕父母連線」北上力挺新北市議員參選人黃淑君、李宇翔、曾進益；眾人齊呼「孩子成長不能等，地方父母來守護」，盼給關心兒童的新人一個機會！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市議員何博文服務處主任黃淑君即便已在地服務8年，但起步較晚的對手，憑藉派系初選合縱連橫的策略及豐沛資源，讓她陷入苦戰。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.29）
▲新北市議員何博文服務處主任黃淑君即便已在地服務8年，但起步較晚的對手，憑藉派系初選合縱連橫的策略及豐沛資源，讓她陷入苦戰。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.29）
年紀輕輕已有2個小孩的板橋區市議員參選人黃淑君表示，只有家裡有小孩，才知道孩子的重要，更能體會現今年輕人的育兒需求；因此，希望自己不僅能夠為職業的婦女來發聲，也會重視年輕人的育兒需求，包括公幼的增班、普設等等，這都是新北市媽媽們極力希望解決的問題。

五泰林區市議員參選人李宇翔說，林口近年來大翻身，已是新北市新興的蛋白區，機捷的開通增加交通優勢，加上周邊百貨及康橋、美國學校進駐，成為許多年輕家庭的首選區域，地方教育更是重中之重；盼市民朋友能夠支持他初選過關，用年輕家庭的觀點，加速林口的發展，成為更友善於親子教育的空間。

土樹三鶯區市議員參選人曾進益強調，自己雖不是年輕父母，但是年輕阿公，新北很多家庭因父母都需要上班，公托名額不夠的情況下，交由長輩代為托育，雖然有補助，但是整體的流程並不親民；希望將來進入市議會，可以簡化相關的流程，為更多需要托育的家庭，創造更友善直接親民的環境。

甫通過黨內初選的「政壇年輕父母陣線」成員呼籲，民進黨下周舉行新北市議員的初選民調，民代最重要的是把想法與政見提出來讓民眾選擇，這是最負責任的做法；希望新北市的選民，給這些最有經驗的新人一個實現政見的機會，板橋區民調唯一支持「黃淑君」、五泰林區「李宇翔」、土樹三鶯區「曾進益」。

地方人士感嘆，此次湧言會的新人，飽受英、新、蘇系接盟的夾擊，其中又以與新北市議員何博文的子弟兵，板橋區的「理科媽媽」黃淑君、五泰林區「小飛俠」李宇翔最為明顯，2人即便已經在地服務、耕耘8年，且頗受地方社團、學校的好評；但起步較晚的對手，憑藉派系初選合縱連橫的策略及豐沛資源，讓黃淑君、李宇翔2人陷入苦戰，2人能否在初選出線，就要看選民是否會跳脫派系的束縛，願意給在地服務、深耕的新人一個機會了！ 
 

民進黨新北議員初選倒數衝刺　科學小飛俠全員支持李宇翔

何博文解隔首日　火力全開挺子弟兵李宇翔、黃淑君

居隔憂心如焚　何博文打出「太座牌」力挺子弟兵黃淑君

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀