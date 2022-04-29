重視育兒需求　「高雄正能量」挺新北年輕父母參選人

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五泰林區市議員參選人李宇翔說，林口近年來大翻身，已是新北市新興的蛋白區，機捷的開通增加交通優勢，加上周邊百貨及康橋、美國學校進駐，成為許多年輕家庭的首選區域，地方教育更是重中之重；盼市民朋友能夠支持他初選過關，用年輕家庭的觀點，加速林口的發展，成為更友善於親子教育的空間。
土樹三鶯區市議員參選人曾進益強調，自己雖不是年輕父母，但是年輕阿公，新北很多家庭因父母都需要上班，公托名額不夠的情況下，交由長輩代為托育，雖然有補助，但是整體的流程並不親民；希望將來進入市議會，可以簡化相關的流程，為更多需要托育的家庭，創造更友善直接親民的環境。
甫通過黨內初選的「政壇年輕父母陣線」成員呼籲，民進黨下周舉行新北市議員的初選民調，民代最重要的是把想法與政見提出來讓民眾選擇，這是最負責任的做法；希望新北市的選民，給這些最有經驗的新人一個實現政見的機會，板橋區民調唯一支持「黃淑君」、五泰林區「李宇翔」、土樹三鶯區「曾進益」。
地方人士感嘆，此次湧言會的新人，飽受英、新、蘇系接盟的夾擊，其中又以與新北市議員何博文的子弟兵，板橋區的「理科媽媽」黃淑君、五泰林區「小飛俠」李宇翔最為明顯，2人即便已經在地服務、耕耘8年，且頗受地方社團、學校的好評；但起步較晚的對手，憑藉派系初選合縱連橫的策略及豐沛資源，讓黃淑君、李宇翔2人陷入苦戰，2人能否在初選出線，就要看選民是否會跳脫派系的束縛，願意給在地服務、深耕的新人一個機會了！