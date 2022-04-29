沒買樂透太可惜！面相師教看「1部位」發亮：代表要發財
人人都想發大財，命理看相風水師簡少年指出，常有民眾問：「我會不會發財」、「有沒有可能財富自由」，簡少年表示，一般人口中的「發財」，大多都是指偏財運，至於如何分辨正財與偏財，正常工作賺取的錢財就是正財，不勞而獲的則是偏財，例如每天早上八點到晚上八點都在做功課鑽研股票，反而算是正財，聽明牌偶爾買一點小賺就算偏財。一個人在高風險投資上會不會有巨額獲利，其實從面相可看出玄機。
看相風水師簡少年表示，買股票如果隨便買、隨便賺，可說是「祖上積德」，因為如果沒有認真做功課，買股票跟賭博沒兩樣，靠買股大發，是祖先福報。至於祖上積德怎麼看，第一個可看後腦杓，本身後腦很圓、側面看起來像一個問號，簡少年說：「如果你的後腦屬於問號型的人，就很適合做風險高的一些投資。」
如果沒有這種後腦，什麼時候可以做投資？簡少年說，這時就跟臉上的氣色有關，投資這件事要看鼻翼，男生的右鼻翼、女生的左鼻翼跟偏財有關，如果對應的部位發亮，比起整個臉部亮很多，就代表最近適合做偏財的投資。同時鼻頭也代表「財帛宮」，如果鼻頭很亮，也是有機會賺錢，只是不一定是投資，可能是加薪。有一種人整臉看起來都很亮，那就是富貴之人，代表運氣極佳，做什麼賺什麼。
簡少年進一步補充，投資房子跟股票不太一樣，炒股代表的是現金跟整個財帛宮的影響，買房則通常跟「田宅宮」比較有關，而田宅該看哪裡？簡少年表示，臉可分成上、中、下田宅，上田宅是在上眼瞼部分，很多女生整容時會把上眼瞼抽掉，讓自己上眼瞼看起來不要肥肥的，但是上眼瞼越飽滿，就越容易在30歲前擁有房產。
如果一路走到中年，比的是「蘋果肌」，蘋果肌大的人、顴骨越飽滿的人，在45歲後房產就越多，這就是中田宅。50歲後再往下，如果「下巴」很寬、很飽滿，代表50歲之後房產容易比較多，叫做大田宅，越晚你的基業體量越大。
此外，背很厚的人也很有福氣，簡少年提到，可以拍拍脖子後面，頸椎跟背接觸的地方，這一段怎麼拍都拍不到骨頭，就代表背很厚，但如果拍起來都沒有肉、只有骨頭，則是背很薄，背厚的人通常很有福。