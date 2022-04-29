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大S嘆汪小菲「容易遷怒別人」　具俊曄被小S認證脾氣好

▲汪小菲（左圖）、具俊曄的脾氣應有極大差異。（圖／NOWnews資料照、具俊曄IG）
▲汪小菲（左圖）、具俊曄的脾氣應有極大差異。（圖／NOWnews資料照、具俊曄IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-29 13:30:002022-04-29 13:43:47

大S（徐熙媛）去年11月和汪小菲宣布結束10多年婚姻關係，聲明中表示分開過程一切平和，兩人並共同度過一段美好時光，沒有正面說明婚變原因，其實就汪小菲和大S現任老公具俊曄脾氣方面相比，大S會活得更快樂，理由不言自明。

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汪小菲兼具溫文儒雅及火爆浪子兩種性格，暴走事蹟不勝枚舉，從影射台灣人是漢奸，到2018年金馬獎風波，嗆「給這幫台獨份子一個教訓」、「誰要來搗亂，sorry，滾蛋」，以及自爆「我沒有打開心接受台灣」等，都讓大S裡外不是人。

▲汪小菲抵台隔離中。（圖 / 汪小菲微博）
▲汪小菲北京爺們個性鮮明。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲30日凌晨暴走發文，開轟前小姨子小S。（圖／明星八卦播報微博）
▲汪小菲前陣子不顧前姻親關係，公然開轟前小姨子小S。（圖／明星八卦播報微博）
大S和汪小菲過去登上實境節目《幸福三重奏》，一段兩人在餐桌上聊天，大S對著汪小菲說「我不是說你娶到我命變好，是說你的品格可以變比較好，你以前超沒品的」，語落大笑，他反駁自己特樂於助人，大S打斷說「你心地善良，但是你很沒品」、「你控制不了自己的情緒，你冷靜不下來，你很容易暴怒，暴怒你就牽扯別人」！

▲大S曾在節目上埋怨汪小菲的脾氣。（圖／扒爹微博）
▲大S曾在節目上埋怨汪小菲的脾氣。（圖／扒爹微博）
對此，汪小菲辯解每天要管理餐廳上千人，「每天你能淡定下來？」大S反擊：「我覺得我可以。」反之，大S現任丈夫具俊曄，不僅曾被郭彥甫稱讚很帥、善良、很真誠，徐媽肯定「人很nice」，小姨子小S也曾開玩笑稱要撒嬌倒在姊夫懷裡，故意撫摸對方胸膛，並說具俊曄脾氣很好，不用問就可以直接出手，似乎證明姊姊再婚對象情緒管理比前夫好。（編輯：楊穎軒）

▲具俊曄被女子貼身熱舞，反應曝光。（圖／SBS Entertainment YouTube）
▲▼具俊曄被女子貼身熱舞，反應相當紳士。（圖／SBS Entertainment YouTube）
▲▼具俊曄一點都不敢造次，表情羞怯又尷尬。（圖／SBS Entertainment YouTube）
▲小S貼著具俊曄熱舞。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲小S在夜店貼著具俊曄熱舞，男方反應似乎比小S公開吃汪小菲豆腐時，來得自然許多。（圖／記者陳雅蘭攝）

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