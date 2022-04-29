NBA／下了場還是朋友！布克曝鵜鶘主帥曾發暖心訊息打氣
太陽主將Devin Booker因傷連續缺席3場季後賽，今(29)日終於回歸，儘管自己狀態不是太好，但有神隊友幫忙，最後太陽以115:109擊敗鵜鶘，系列賽4比2晉級次輪，Booker透露他受傷缺席的這段期間，鵜鶘主帥Willie Green曾發來暖心簡訊。
Booker在系列賽G2比賽中出現右腿筋拉傷狀況提前退場，之後連續缺席3場比賽，直到今天G6才回歸，今天上場33分鐘，12投5中，三分球6投僅1中，貢獻13分5籃板3助攻，還沒找回前2場場均28分的好手感。
賽後Booker透露上季還是太陽助教的Green，在他受傷的時候曾發訊息鼓勵他，「他在訊息中告訴我，雖然我們在對戰，但我希望你的腿趕快好起來。」暖心之舉也讓Booker非常感動。
Green上任總教練的第一個賽季就帶領鵜鶘殺進季後賽，且面對西區頭號種子太陽還能搶下2勝，這位年僅40歲、聯盟最年輕的教頭在這個賽季已經取得巨大的成功。
而賽後Green來到昔日戰友、太陽主帥Monty Williams面前忍不住落淚，受訪時談起執教首年就季後賽首輪就遇上舊主，「這是我籃球生涯裡不得不做的最艱難的事情之一，執教球隊面對我愛和我在乎的人。」但他也很開心能帶領鵜鶘前進，會把這當作今夏努力的動力。