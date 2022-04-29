COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／下了場還是朋友！布克曝鵜鶘主帥曾發暖心訊息打氣

▲鳳凰城太陽球星Devin Booker因傷缺席季後賽首輪三場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽球星Devin Booker因傷缺席季後賽首輪三場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-29 12:53:55

太陽主將Devin Booker因傷連續缺席3場季後賽，今(29)日終於回歸，儘管自己狀態不是太好，但有神隊友幫忙，最後太陽以115:109擊敗鵜鶘，系列賽4比2晉級次輪，Booker透露他受傷缺席的這段期間，鵜鶘主帥Willie Green曾發來暖心簡訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Booker在系列賽G2比賽中出現右腿筋拉傷狀況提前退場，之後連續缺席3場比賽，直到今天G6才回歸，今天上場33分鐘，12投5中，三分球6投僅1中，貢獻13分5籃板3助攻，還沒找回前2場場均28分的好手感。

賽後Booker透露上季還是太陽助教的Green，在他受傷的時候曾發訊息鼓勵他，「他在訊息中告訴我，雖然我們在對戰，但我希望你的腿趕快好起來。」暖心之舉也讓Booker非常感動。

Green上任總教練的第一個賽季就帶領鵜鶘殺進季後賽，且面對西區頭號種子太陽還能搶下2勝，這位年僅40歲、聯盟最年輕的教頭在這個賽季已經取得巨大的成功。

而賽後Green來到昔日戰友、太陽主帥Monty Williams面前忍不住落淚，受訪時談起執教首年就季後賽首輪就遇上舊主，「這是我籃球生涯裡不得不做的最艱難的事情之一，執教球隊面對我愛和我在乎的人。」但他也很開心能帶領鵜鶘前進，會把這當作今夏努力的動力。

NBA／14投14中！CP3創季後賽紀錄　詹皇讚：傑作

NBA／G6殊死戰爵士兩主將不缺席　戈貝爾賽前被蜜蜂螫

NBA／首輪遭勇士淘汰　Jokic不在意能否蟬聯MVP：不會死

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀