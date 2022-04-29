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兒童打疫苗家長們陷天人交戰　侯友宜：尊重大家的選擇

▲新北市長侯友宜今（29）日強調，因為疫苗進來的時間點不太一樣，一切尊重大家的選擇，一定要選擇最好的疫苗，讓孩子們能夠多受到保護。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.29）
▲新北市長侯友宜今（29）日強調，因為疫苗進來的時間點不太一樣，一切尊重大家的選擇，一定要選擇最好的疫苗，讓孩子們能夠多受到保護。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.29）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-29 13:22:31

中央已規劃12歲以下的學童施打莫德納疫苗，但BNT兒童疫苗即將於5月到貨，也讓家長們陷入天人交戰；對此，新北市長侯友宜今（29）日強調，一定要選擇最好的疫苗給孩子來做施打，以確保他們的健康。

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侯友宜認為，給孩子打疫苗，一定要選擇最好的疫苗來施打，讓孩子們能夠健康成長，這才是我們應盡的責任，相信家長他們有很多的資訊，中央也有對所有的疫苗提供很多資訊；此外，因為疫苗進來的時間點不太一樣，一切尊重大家的選擇，一定要選擇最好的疫苗，讓孩子們能夠多受到保護。

侯友宜指出，中央最近有宣布BNT的兒童疫苗5月中旬要進來，新北市是施打兒童疫苗的執行端，「我們都已經準備好了！」也呼籲對於孩子們的保護，要選擇最好的疫苗來施打，孩子的人生是永遠，一定要好好照顧他們，希望中央如果有更好的疫苗，要更快速的進來，讓孩子們能夠得到更多的保護。

針對台北市宣布昨天宣布學校的畢業旅行，以及校外的教學都要先暫緩，新北市會有相關的規劃嗎？侯友宜回應，新北市對所有的相關活動，學校端跟教育局都會做好嚴格的把關，評估高風險、低風險，適時做好滾動式的彈性調整。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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