電子、航運領攻！台股漲172點收16592點 但月跌仍逾千點
美股大漲，激勵台股今 (29) 日走揚，在電子及航運股領攻下，台股一度大漲244.28點，隨後賣壓顯現，漲勢收斂，終場台股收在16592.18點，上漲172.80點，漲幅1.05%，成交金額新台幣2554.92億元，其中台積電股價收在538元，上漲1.32%，航運股的長榮及長榮航漲幅更超過5%，陽明也漲4.56%。不過，台股周線仍翻黑，周跌432.91點，月線同步收黑，累計4月共跌掉1101.29點。
由於臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報表現優異，提振科技股和成長股表現，也抵銷了投資人對美國首季經濟萎縮的疑慮，美股4大指數收紅，道瓊工業指數終場上漲614.46點，漲幅1.85%，以33916.39點作收；標普500指數勁揚103.54點，漲2.47%，收4287.50點；科技股那斯達克指數更大漲382.60點，漲3.06%，收12871.53點；費城半導體指數揚升161.45點，漲5.58%，收3056.36點。
台股今日也開高走高，一開盤就上漲180.46點，加權股價指數以16599.84點開出，在電子及航運股帶頭衝之下，漲幅更擴大逾200點，一度來到16663.66點，上漲244.28點，不過，隨後賣壓也顯現，台股漲幅收斂，終場收在16592.18點，上漲172.80點，而今日也是4月最後一個交易日，累計4月台股仍跌掉1101點之多。
就類股表現來看，今日航運股收盤漲3.92%，電子股漲逾1%，其中半導體、電子零組件類股都有1%以上漲幅，其他傳產股的油電燃氣漲2.5%，紡纖及觀光類股也有1%以上漲幅，倒是電器電纜收跌2.72%，生技醫療及光電類股則開高走低收黑。
在個股表現上，台積電開盤就漲16元，以547元開出，但之後漲幅收斂，終場收在538元，上漲1.32%，日月光漲2.8%，矽力-KY及聯詠漲逾4%，大立光收平盤，國巨、聯電則收黑。至於航運股的長榮航漲5.63%，長榮也有5.07%漲幅，而陽明收漲4.56%，萬海也有2.82%漲幅。