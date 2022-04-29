《原子》增3人快篩陽性！確診選手報平安：輕微感冒症狀

台灣最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，目前播出深受好評，卻因疫情陷入危機，日前傳出包括選手和幕後人員共有43人新冠肺炎確診，今（29）日又新增3名選手快篩結果呈陽性，尚待進一步PCR檢疫，幸運的是染疫成員症狀並不嚴重，他們透過影片現身向粉絲報平安，只有類似感冒輕微症狀，會盡快回到舞台上；而導師Ella（陳嘉樺）、周湯豪、坤達及田一德快篩及PCR檢測都呈陰性，目前不受影響。

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▲《原子少年》的助理主持木木，因確診新冠肺炎正在隔離中。（圖／翻攝木木FB）

《原子少年》官方發出聲明，21日開始有選手身體不舒服，接受快篩和PCR檢疫，當晚決定即刻全面停止錄影及活動行程，22日其他選手陸續確診，最新現況是增加3名選手快篩陽性，正在等候PCR檢測結果，目前有32位選手和10位工作人員確診，藝人木木也染疫，若3位PCR結果呈陽性，全團隊將來到46位確診。





木木及確診選手們透過影片，向擔憂的粉絲們透露隔離現狀，人氣逆襲的天王星成為重災區，包括吳昱廷、高有翔、小孩、蔡承祐4人染疫，土星唐立杰、峻偉、金星Nelson、火星Max、海王星邱勝揚、周子翔等人都現身說法。木木看起來氣色還不錯，她表示：「很多事情來得很突然，沒有辦法預測，既然遇到了就好好地面對」。





▲《原子少年》選手蔡承祐確診新冠肺炎，僅有輕微感冒症狀。（圖／翻攝蔡承祐IG）

幾位選手都表示有輕微的發燒、咳嗽，就像感冒一樣，天王星蔡承祐透露，「剛開始有點喉嚨癢、流鼻水、肌肉痠痛」，因此懷疑可能染疫，去做了PCR才發現是陽性確診；被封為「台灣版GD」的小孩也提到，症狀有分輕重，自己屬於無症狀，過程中沒有感到不舒服。





在隔離的期間，選手擁有額外的時間休息沈澱，依照指示休息服藥，也持續努力在家練習表演及創作。土星峻偉熱情表示，疫情絕對不是一個難關，確診也不可能抹滅掉大家的夢想！希望粉絲可以耐心等待，馬上就可以與大家相見。《原子少年》選手也都積極保持正面心態，互相鼓勵「與病毒共存、面對疫情一同度過」。





▲《NOWnews今日新聞》本週日將邀請天王星蔡承祐、小孩、火星夏浦洋、水星洪禹翔、黃莑茗一起線上觀賞播出，和粉絲互動。（圖／NOWnews提供）

《原子少年》本週日（5/1）即將播出第二階段競賽，導師合作賽將邀請四位導師及陳漢典、愛紗、吳映潔、JPM等嘉賓與8大星球少年完成舞台，《NOWNews今日新聞》晚上10時在YouTube頻道播出，獨家邀請原子少年陪同線上觀賞，分享節目祕辛，本週邀請天王星組小孩、蔡承祐、火星組夏浦洋、火星組的洪禹翔、黃莑茗等5人一起互動，精彩內容不容錯過。



